Algérie: Oran - Forte affluence des jeunes et des familles sur la nouvelle façade maritime

ORAN — La nouvelle façade maritime, représentant la première tranche de la route reliant le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest, connaît, durant la saison estivale, une forte affluence de jeunes et de familles, notamment en soirée.

Avec les fortes chaleurs et l'humidité que connaît la ville d'"El Bahia", les familles et les jeunes préfèrent se diriger vers la nouvelle corniche oranaise, ou la nouvelle voie portuaire d'évitement, pour se détendre et passer des moments conviviaux jusqu'à une heure tardive de la nuit.

Dés le coucher du soleil, les familles affluent vers cette route de plus de 8 km, pour profiter d'une vue panoramique qui s'étend depuis l'est de la ville jusqu'au quatrième boulevard périphérique au niveau de la commune de Bir El Djir.

Ce qui ajoute de la beauté à cette route, ce sont les infrastructures modernes et les ouvrages d'art réalisés selon les normes internationales, comme le tunnel à deux voies, le pont, la route côtière, ainsi qu'une voie expresse. A cela s'ajoutent aussi l'éclairage public, la signalisation, les systèmes anti-incendie, de ventilation, d'éclairage et les issues de secours, assurant ainsi sécurité et confort aux visiteurs.

L'air jovial, le jeune Sofiane indique qu'il se rend quotidiennement avec ses amis sur cette façade maritime, où ils disent passer des moments agréables, agrémentés de jeux traditionnels, parfois jusqu'à une heure tardive de la nuit.

De son côté, Walid affirme qu'il préfère souvent se rendre, en fin d'après-midi, à l'accès menant au port d'Oran, près du terminal à conteneurs, où se trouvent de gros blocs de béton, pour pratiquer sa passion : la pêche à la ligne, jusqu'au coucher du soleil.

Mme Fatiha, attablée avec sa petite famille pour siroter un thé et savourer des spécialités du cru, s'est dit émerveillée par la beauté naturelle du lieu, affirmant qu'il s'agit d'un site magnifique à valoriser davantage pour devenir, dans un futur proche, un véritable pôle touristique, notamment à travers la construction d'hôtels, de marinas ou de complexes de thalassothérapie.

Karim considère, lui, que cette route a insufflé une nouvelle dynamique à la capitale de l'Ouest du pays, facilitant la fluidité du trafic pour les poids lourds vers et depuis le port, tout en permettant aux usagers de gagner du temps et d'éviter les embouteillages, surtout en été. Pour lui, cette route a également ouvert une nouvelle fenêtre pour la promotion du tourisme local, offrant une vue panoramique attrayante.

A noter que cette route, réalisée avec les techniques les plus modernes, comprend cinq ouvrages d'art, dont un tunnel à deux voies de 930 m, un autre de 1580 m, ainsi qu'un pont de 680 m, une route côtière et une voie rapide.

Le projet a également permis la réhabilitation de la route "El Djoualek", contribuant à donner une dimension esthétique à l'ensemble de la façade maritime.