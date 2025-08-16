Tunisie: Visite de Kaïs Saïed à Sejnane - Les potières dénoncent les lenteurs et les blocages

«La Fête nationale de la femme ne doit pas se limiter à l'évocation du Code du statut personnel. C'est une occasion de rappeler l'importance des droits économiques et sociaux».

Chaque visite de terrain effectuée par le Président de la République met en lumière, par la voix des citoyens, les retards préoccupants dans l'exécution des projets. Corruption et promesses non tenues sont souvent au rendez-vous. Une décennie d'instabilité politique a, paraît-il, nourri corruption et passe-droits, paralysant l'État sous le poids d'une gestion défaillante. Ainsi, la visite inopinée du chef de l'État à Sejnane, ce mercredi à l'occasion de la Fête nationale de la femme, n'a pas dérogé à la règle.

Kaïs Saïed a rencontré des femmes potières, ainsi que des agriculteurs, des ouvriers et des jeunes de cette région. Les échanges ont rapidement révélé une frustration largement partagée : malgré les promesses et les annonces répétées, les projets de développement restent souvent inachevés.

Certains sont renvoyés aux calendes grecques, en attente d'un calendrier qui semble ne jamais arriver, tandis que d'autres sont jetés aux oubliettes. Les artisanes dénoncent la lenteur administrative, le manque de suivi des autorités et l'absence de mécanismes clairs. Cette situation reflète un sentiment persistant d'abandon et d'impuissance, qui pèse sur le moral des artisanes de Sejnane et freine l'essor économique et social de la région.

Etat lamentable du village artisanal et une zone industrielle fictive !

Profitant de cette visite et de ce contact direct avec le Chef de l'État, des artisanes potières lui ont exprimé leur ras-le-bol, pointant du doigt à cette occasion la lenteur administrative, absentéisme des responsables, absence d'espaces de vente adaptés, le blocage des exportations, la défaillance des circuits de commercialisation... Certaines femmes ont même dénoncé les arnaques dont elles sont victimes, faute notamment d'encadrement, d'assistance et de contrôle. Autant de freins majeurs à la stabilité de leurs revenus et à leur autonomie économique.

Le Chef de l'État a constaté, lors de cette visite et en présence du gouverneur de Bizerte, l'état lamentable du village artisanal qui, au grand dam des femmes potières, n'a jamais été achevé, en dépit des fonds débloqués. Il a également relevé l'inactivité d'une zone industrielle et a promis de relancer le développement local, de régulariser la situation foncière et d'intégrer les artisanes dans des événements internationaux pour soutenir leur autonomie économique.

«La Fête nationale de la femme ne doit pas se limiter à l'évocation du Code du statut personnel. C'est une occasion de rappeler l'importance des droits économiques et sociaux» et «la lutte contre la corruption est une cause nationale qui concerne tous les citoyens», a martelé le locataire de Carthage.

À Sejnane, la poterie est un art exclusivement féminin, transmis de mère en fille. Mais la commercialisation reste un défi en raison de la dispersion des ateliers, l'absence d'emballage, les étals rudimentaires et les difficultés de transport qui contraignent souvent les potières à vendre en bord de route dans des conditions très difficiles, en particulier durant la saison des pluies, comme l'avait souligné une artisane potière au Président de la République lors de cette visite.

La poterie de Sejnane, premier produit artisanal tunisien protégé

Il faut rappeler que dans le cadre du projet tuniso-suisse de propriété intellectuelle (Tusip), la poterie de Sejnane va bientôt devenir le premier produit artisanal tunisien à bénéficier d'une protection par appellation d'origine contrôlée (AOC). Ce projet, financé par le Secrétariat d'État à l'économie suisse et mis en oeuvre par l'Institut fédéral suisse de la Propriété intellectuelle (IPI) en partenariat avec l'Onat, vise à valoriser le patrimoine culturel tunisien et à renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle pour les artisans et producteurs locaux.

Un événement de lancement a eu lieu le 9 novembre 2023 à Bizerte, en présence du ministre du Tourisme, de l'ambassadeur de Suisse et du gouverneur de Bizerte, ainsi que de 50 artisans. Le cahier des charges de la poterie de Sejnane servira de référence pour la validation de l'AOC par la Commission nationale et permettra à l'Onat d'améliorer ses procédures internes. L'initiative facilitera également l'enregistrement international des indications géographiques tunisiennes.

Par ailleurs, Tusip avait lancé un appel d'offres pour la création d'une plateforme de e-learning destinée à l'Organisme Tunisien des Droits d'Auteur et des Droits Voisins. La période de soumission des offres, qui s'achevait le 27 juin 2025, étant désormais close, le projet vise à moderniser la formation et la sensibilisation en ligne sur les droits d'auteur en Tunisie, dans le cadre de la coopération entre les gouvernements suisse et tunisien.

Depuis 2018, cette tradition est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco. Cependant, cette reconnaissance, aussi importante qu'elle soit, n'a pas renforcé la position socioéconomique des femmes potières, qui continuent à exercer leur métier dans des conditions précaires.