Tunisie: Kélibia sans eau aujourd'hui - La SONEDE tente de réparer en urgence

15 Août 2025
La Presse (Tunis)

Des perturbations et des coupures dans la distribution d'eau potable ont été enregistrées ce vendredi 15 août 2025 dans plusieurs zones du gouvernorat de Nabeul, notamment à Kélibia, Hammam Ghzez et Oued El Khattaf. Selon un communiqué de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE - District de Menzel Temime), ces perturbations sont dues à une panne survenue sur la conduite principale d'adduction d'eau, d'un diamètre de 500 mm, située à l'entrée de la ville de Kélibia.

Les équipes techniques de la SONEDE sont actuellement à pied d'oeuvre pour réparer la conduite endommagée. Le rétablissement progressif de l'approvisionnement en eau est prévu à partir de minuit, ce même jour.

