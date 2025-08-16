Tunisie: Chômage féminin en hausse à 20,9 % au T2 2025 malgré un recul global

Le taux de chômage en Tunisie a enregistré une légère baisse au deuxième trimestre 2025, selon les dernières données publiées vendredi 15 août 2025 par l'Institut national de la statistique (INS). Il s'établit à 15,3 %, contre 15,7 % au premier trimestre de l'année, marquant un recul modéré, mais significatif dans un contexte économique encore fragile.

Le nombre de chômeurs est estimé à 651 100, soit une diminution de 13 400 personnes par rapport au premier trimestre où l'on en comptait 664 500. Cette baisse s'explique notamment par l'amélioration du taux de chômage chez les hommes, qui passe de 13,6 % à 12,6 %. En revanche, la situation se détériore pour les femmes, dont le taux de chômage atteint désormais 20,9 %, contre 20,3 % au trimestre précédent.

La tranche d'âge des 15 à 24 ans connaît également une légère embellie. Le chômage des jeunes diminue, passant de 37,7 % au premier trimestre à 36,8 % au deuxième. Dans cette catégorie, le taux s'élève à 36,4 % pour les hommes et à 37,8 % pour les femmes. Toutefois, cette amélioration ne se retrouve pas chez les diplômés de l'enseignement supérieur. Leur taux de chômage augmente à 24,0 %, contre 23,5 % précédemment. Une fois encore, l'écart entre les sexes est marqué : 14,2 % chez les hommes contre 31,3 % chez les femmes diplômées.

La population active a augmenté au cours du deuxième trimestre, atteignant 4 259 900 personnes contre 4 233 400 au trimestre précédent, soit une progression de 26 500 individus. Cette population se compose de 2 899 800 hommes et de 1 360 100 femmes, représentant respectivement 68,1 % et 31,9 % de l'ensemble des actifs. Malgré cette hausse, le taux d'activité a légèrement reculé, passant de 46,4 % à 46,2 % de la population en âge de travailler.

En parallèle, le nombre de personnes occupées a augmenté de 39 900, pour atteindre 3 608 800 au deuxième trimestre contre 3 568 900 au trimestre précédent. Les hommes représentent 70,2 % de cette population active occupée, soit 2 533 500 individus, contre 1 075 400 femmes, soit 29,8 %.

Concernant la répartition sectorielle, les services demeurent le principal pourvoyeur d'emplois avec 53 % de l'ensemble des personnes occupées. L'industrie manufacturière en représente 20 %, suivie des industries non manufacturières avec 13 %, tandis que l'agriculture et la pêche concentrent 14 % des emplois.