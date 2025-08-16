Tunisie: Saisie de milliers de climatiseurs non conformes lors d'une campagne nationale conjointe au pays

Une campagne nationale conjointe de contrôle des climatiseurs individuels, lancée jeudi dernier sous la supervision des gouverneurs, a abouti à la saisie de 3 295 unités non conformes en matière d'étiquetage, ainsi que 86 unités d'origine inconnue. Cette opération a également permis de relever 124 infractions économiques et 22 infractions douanières, a annoncé vendredi 15 août 2025 le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.

Selon le communiqué officiel, les principales infractions économiques constatées comprennent le non-affichage des prix, le défaut de déclaration d'activité dans la distribution d'appareils électroménagers, l'absence de tenue des factures, ainsi que la non-conformité des produits aux réglementations en vigueur.

Cette campagne a mobilisé une cinquantaine d'équipes composées des services de contrôle économique, du ministère de l'Intérieur, des services douaniers et de l'Agence nationale de contrôle de l'énergie.

Les contrôles ont porté notamment sur la traçabilité des produits, avec la vérification des factures d'achat, l'examen du cahier des charges régissant la distribution des appareils électroménagers et la présence obligatoire d'un étiquetage énergétique. Cet étiquetage doit inclure un autocollant doté d'un code QR permettant de consulter, sur une plateforme électronique, les caractéristiques techniques et le niveau de consommation énergétique du produit.

Par ailleurs, les équipes ont vérifié que la classe d'efficacité énergétique des climatiseurs soit supérieure à la classe 3, la validité du QR code, la transparence des transactions, ainsi que l'affichage des prix conformément à la réglementation.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts visant à lutter contre la commercialisation de climatiseurs provenant du marché parallèle, à interdire la circulation des appareils non autorisés sur le marché intérieur, et à garantir la conformité des équipements aux normes techniques imposées par la loi.