Tunisie: Nafti reçoit la première ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Danemark

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu hier, jeudi, Mme Fenja Yamaguchi-Fasting, qui lui a remis une copie des lettres de créance l'accréditant en tant que première ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Danemark résidente en Tunisie.

D'après un communiqué du département, le chef de la diplomatie s'est félicité à cette occasion, des relations historiques et privilégiées unissant les deux pays, illustrées par la décision du Royaume du Danemark d'ouvrir une mission diplomatique en Tunisie, tout en affirmant l'engagement du département à soutenir les efforts de l'ambassade et à coordonner le travail de son équipe avec les autorités tunisiennes afin qu'elle puisse accomplir sa mission de manière optimale.

Le ministre a également exprimé sa satisfaction quant au dynamisme que connaissent les relations bilatérales, tout en soulignant la visite qu'il a effectuée en juin 2025 à Copenhague et les résultats positifs enregistrés, notamment dans la promotion de la coopération dans divers domaines tels que les nouvelles technologies, la transition énergétique, l'agriculture durable et l'autonomisation des femmes.

Selon le communiqué des Affaires étrangères, Nafti a appelé, en outre, à une bonne préparation des prochaines échéances bilatérales et sous-régionales, y compris la deuxième édition du Forum économique Tunisie-Pays Nordiques, prévu au mois d'octobre prochain.

De son côté, l'ambassadrice danoise a exprimé la volonté de son pays de développer les relations tuniso-danoises et sa volonté d'explorer les meilleures voies pour renforcer les domaines de coopération et identifier de nouvelles opportunités et un partenariat au service des intérêts des deux pays.

Elle a souligné l'engagement du ministre danois pour faire progresser l'ensemble des questions convenues lors de la visite effectuée par son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, à Copenhague début juin dernier.