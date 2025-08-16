Tunisie: Maghrébins ciblés par un pilote raciste - ASL Airlines France casse enfin le silence...

La compagnie ASL Airlines France se retrouve sous le feu des critiques après une affaire explosive impliquant un pilote et des propos jugés ouvertement hostiles envers les Maghrébins. L'onde de choc, née sur le réseau social X, a mis en lumière un pilote se présentant sous le pseudonyme Babas737, accusé par le réseau VIRMAG (Veille d'Investigation contre le Racisme ciblant les Maghrébins) d'avoir diffusé des messages et une caricature racistes, suscitant indignation et questionnements sur la responsabilité de la compagnie.

Face à la tempête médiatique, ASL Airlines France a publié un communiqué le 14 août pour clarifier la situation : le pilote en question, Bastien Rabault, ne fait pas partie de ses équipes, mais bien d'ASL Airlines Belgium, une filiale distincte du même groupe. Une précision capitale dans un contexte où l'image et la confiance sont primordiales, notamment auprès des passagers maghrébins, une clientèle majeure pour la compagnie.

Les accusations sont graves. Le pilote aurait tenu des propos racistes à l'encontre des Maghrébins et des musulmans, en plus de partager une caricature violente mettant en scène une agression supposée d'une femme européenne par des musulmans. Suite à une interpellation d'un internaute, il aurait même lancé un défi provocateur pour qu'on le retrouve, attisant un climat conflictuel. Une attitude inconcevable dans un métier où la rigueur, la neutralité et la sécurité sont des piliers absolus.

ASL Airlines France condamne fermement ces propos, rappelant son engagement à un environnement de travail strictement respectueux et inclusif, où aucune forme de racisme n'est tolérée. Elle insiste pour dissocier sa réputation des agissements de cette autre entité du groupe, soulignant son attachement à des relations solides avec ses passagers maghrébins.