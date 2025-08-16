Tunisie: Affaire Monjia Manai - L'avocat des fils dément tout lien avec drogue et crime odieux

Le 9 août 2025, l'avocat Imed Kasmi, représentant les accusés dans l'affaire du meurtre de l'avocate Monjia Manai, a fermement démenti les allégations selon lesquelles ses clients seraient impliqués dans la consommation de stupéfiants ou dans le meurtre de leur mère pour des raisons financières. Ces accusations, notamment celles liées à des dettes supposées s'élevant à 700 000 dinars, sont qualifiées de "totalement infondées" par Me Kasmi.

Dans une déclaration accordée à Diwan FM, vendredi, l'avocat a précisé que le rapport médico-légal ainsi que les expertises techniques nécessaires n'ont pas encore été rendus publics, et qu'à ce jour, aucun élément probant ne vient incriminer ses clients. Il a également souligné que les autorités tunisiennes n'ont pas encore pu entendre le second fils de la victime, qui réside en Allemagne.

Pour rappel, le corps de l'avocate Monjia Manai avait été retrouvé en avril 2025 dans un canal d'irrigation à Oued Ellil, dans la région de la Manouba. Le 18 juin, le parquet de la Manouba avait annoncé l'arrestation de l'un des fils de la victime, considéré comme le principal suspect dans cette affaire.