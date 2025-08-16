Tunisie: Un trésor historique offert au pays - Abdelaziz Daoulatli fait don de sa bibliothèque à la Bibliothèque nationale

L'historien et chercheur Abdelaziz Daoulatli a fait don de sa bibliothèque personnelle à la Bibliothèque nationale de Tunisie (BNT), en vertu d'une convention définissant les modalités de cette donation, a annoncé la BNT sur sa page officielle.

Cette collection, riche et spécialisée dans l'histoire de l'art, l'archéologie et l'architecture, comprend de nombreux ouvrages rares et précieux. Elle constitue, selon la même source, un apport significatif pour les fonds de la Bibliothèque nationale de

Tunisie et contribuera à renforcer sa mission de préservation et de valorisation du patrimoine culturel et documentaire du pays.

Spécialisé en histoire de l'art et en architecture islamiques, ainsi qu'en conservation et valorisation du patrimoine culturel, Abdelaziz Daoulatli a occupé plusieurs postes, notamment conservateur de la médina de Tunis et directeur général de l'Institut national du patrimoine (1992-1997). Il a également été président de l'ICOMOS Tunisie (1980-1995) et, à l'échelle internationale, expert consultant auprès de l'UNESCO (Centre du patrimoine mondial) ainsi qu'expert auprès de l'ALECSO (2002-2004).

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont La mosquée Zitouna : dix siècles d'architecture tunisienne (en arabe, français et anglais), ainsi que de nombreux articles sur l'histoire de l'art, les monuments, la médina, et des études sur le secteur artisanal.

Il a été récompensé par plusieurs distinctions, notamment le prix de l'Organisation des villes arabes et le prix Aga Khan d'architecture islamique.