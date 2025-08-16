Tunisie: Le franco-tunisien Amine Bouhafa sélectionné au Public Choice Award des World Soundtrack Awards 2025

Le compositeur franco-tunisien Amine Bouhafa a annoncé, via sa page officielle, sa sélection dans la shortlist du Public Choice Award de la 25e édition des World Soundtrack Awards (WSA). La cérémonie se tiendra dans le cadre du 52e Festival international du film de Flandre-Gand (Film Fest Gent), du 8 au 19 octobre 2025, à Gand, en Belgique.

Amine Bouhafa est nommé pour la bande originale du film « Ni chaînes, ni maîtres » (No Chains, No Masters, 2024), premier long-métrage du réalisateur franco-béninois Simon Moutairou, qui aborde la thématique de l'esclavage et du marronnage à l'île Maurice au XVIIIe siècle. Le compositeur a exprimé sa fierté pour ce projet, qu'il considère comme l'un des plus marquants de sa carrière.

Le Public Choice Award est une distinction prestigieuse attribuée par le public dans le cadre des World Soundtrack Awards, qui célèbrent chaque année les meilleures musiques de films et de séries au niveau international. Pour cette édition 2025, les votes sont ouverts jusqu'au 21 août, avec une annonce des finalistes prévue à la mi-septembre. Les lauréats seront révélés le 15 octobre 2025, lors de la cérémonie officielle.

Considéré comme l'un des compositeurs les plus talentueux de sa génération, Amine Bouhafa s'est imposé sur la scène internationale grâce à ses oeuvres pour le cinéma, la télévision, l'animation et les documentaires. Il a notamment collaboré avec le réalisateur égyptien Adel Adib sur les séries Bab El Khalkh, Place on the Palace et Jebel El Halel, mais aussi avec Peter Mimi et Karim Abdel Aziz sur la série El Hachachine.

En France, il a signé des musiques marquantes pour des projets tels que : la série Le Monde de demain (2022), Tapie (2023), Histoires d'une Nation (2018) ou encore Les Aventures de Paddington (2019).

En 2018, il dirigeait artistiquement, depuis son piano, le spectacle d'ouverture du 18e Sommet de la Francophonie à Djerba, aux côtés de l'Orchestre symphonique tunisien, sous la baguette de Mohamed Bouslama.

Son talent a été récompensé à de nombreuses reprises :

César de la meilleure musique de film en 2015 pour Timbuktu d'Abderrahmane Sissako,

Prix de la meilleure création sonore à Cannes en 2017 pour La Belle et la Meute de Kaouther Ben Hania,

Meilleure musique au Festival du film d'Odessa (2020) pour Tu mourras à 20 ans,

Critics Award de la meilleure musique en 2023 pour Sous les figues d'Erige Sehiri,et en 2025, le prix de la meilleure musique pour Aïcha de Mehdi Barsaoui, lors des Critics Awards for Arab Films organisés à la 78e édition du Festival de Cannes.