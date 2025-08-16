Afrique: Athlétisme/Les Championnats du Monde en Septembre à Tokyo - La Tunisie avec trois athlètes

Les championnats du monde d'athlétisme 2025 sont la 20e édition de cette épreuve. La compétition aura lieu du 13 au 21 septembre 2025 à Tokyo.

La capitale japonaise accueillera pour la deuxième fois ce grand événement sportif après celui de 1991, et la troisième fois pour le Japon si on prend en considération les mondiaux d'Osaka en 2007. Rappelons que deux autres pays étaient candidats à cette organisation : Singapour et le Kenya qui aurait pu être le premier pays africain à accueillir cette compétition.

La Tunisie sera représentée par trois athlètes. Amine Jhinaoui, Ahmed Jaziri et Marwa Bouzayani. Des éléments qui se classent assez bien, mais dont on ne pourrait pas attendre des miracles. Certes, ils font des efforts, mais il nous semble que leurs progrès ne sont pas assez évidents pour les propulser parmi la haute gamme.

A moins bien sûr qu'ils se surpassent. Le grand mystère c'est bien Marwa Bouzayani. Elle n'est pas loin du gotha des athlètes présents sur la scène, mais elle n'arrive pas à s'exprimer pleinement. Est-ce une question technique, de méthode et de rythme d'entrainement ou est-ce une limite qu'elle n'arrive pas à dépasser ? C'est à la fédération et aux techniciens d'y remédier, mais nous demeurons persuadés qu'elle vaut mieux que les chronos qu'elle réalise.

Rentré dans les rangs

Indépendamment de cela, il nous semble que l'athlétisme tunisien est rentré dans les rangs. Il y a sans doute des jeunes qu'il faudrait encadrer et pousser pour reprendre le contact avec les meilleurs. Pour le reste des pays arabes, à part les nations maghrébines dont l'Egypte, cette représentation reflète-t-elle le niveau de l'athlétisme dans ces pays ? Rien n'est moins sûr avec les possibilités de naturaliser des éléments venus d'ailleurs. Un piège qui empêche l'ancrage d'un sport dans un pays donné et encourage les succès faciles.

Bien entendu, chacun est libre de ses choix.

Liste des athlètes arabes officiellement qualifiés pour les Championnats du monde

Tunisie : 03

Mohamed Amine Jhinaoui : 3.000 m steeple : Temps : 8'07"73

Ahmed Jaziri : 3.000 m steeple : Temps : 8'08"02

Marwa Bouziani : 3.000 m steeple : Temps : 9'04"93

Égypte : 01

Basant Hemeida : 400 m :

Bahreïn : 07

Birhanu Baloyi : 10.000 m

Salwa Eid Nasser : 200 m / 400 m

Nelly Jepkosgei : 800 m

Winfred Yafi : 3.000 m Steeple : Champion du monde

Chitate Eshete : Marathon

Ines Chebichi Shumba : Marathon

Ruth Jebet : Marathon

Maroc : 16

Abdelrahman Assal : 800 m

Moaz Zahafi : 800 m

Anas Al Saai : 1.500 m

Abdelati Al Kas : 800 m

Saad Hanti : 400 m haies

Soufiane El Bakkali : 3.000 m Steeple / 5.000 m

Salah Eddine Ben Yazid : 3.000 m Steeple

Mohamed Tindouft : 3.000 m Steeple

Mustafa Al Fayed : 3.000 m Steeple

Othman Kamri : Marathon

Mohamed Reda Al Arabi : Marathon (Qualifié au classement Mondial)

Sofiane Boukantar : Marathon (Qualifié au classement mondial)

Assia Rezigui : 800 m

Fatima Zahra Kerdadi : Marathon

Rahma Taheri : Marathon

Kawthar Farkoussi : Marathon

Qatar : 06

Ammar Ismail Yahya

Ibrahim Abbas : 800 m

Abdelrahman Samba : 400 m haies

Ismail Daoud Abkar : 400 m haies

Bassem Hamida : 400 m haies

Mutaz Essa Barshim : Saut en hauteur 2,34 m Relais 4x400 m hommes par équipes du Qatar

Algérie : 08

Djamal Sajati : 800 m

Mohamed Ali Gouand : 800 m

Yasser Triki : Triple saut

Abdelrazak Charik : Marathon (qualification au le classement mondial)

Mohamed Benyettou : Marathon (qualification au le classement mondial)

Amira Bteich : Marathon (qualification au classement mondial)

Nawal Yahya : Marathon (qualification au classement mondial

Djibouti : 03

Ibrahim Hassan : Marathon

Wes Abdi : Marathon (qualification au classement mondial)

Samia Hassan Nour : 5.000 m

Arabie Saoudite : 01

Abdulaziz Attafi : 200 m