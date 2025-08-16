Tunisie: L'organisme sollicite une seconde chance !

Retrouver la santé et purifier son corps des toxines cumulées tout au long des années de tabagisme est possible. L'épreuve est dure à réussir, certes, mais les résultats escomptés valent l'effort.

C'est qu'il suffit de se mettre à l'idée de rompre avec les cigarettes et de résister à la tentation pour que les effets salutaires du sevrage commencent à se manifester. Mieux encore, ils s'accentuent avec le temps, donnant ainsi au corps et à l'esprit une seconde chance de santé et de bien-être.

En effet, une demi-heure après avoir fumé la dernière cigarette, la santé cardiovasculaire enchaîne avec un rythme sain. La tension artérielle et le pouls retournent à la normale. Huit heures après, le monoxyde de carbone, lui, affiche des valeurs usuelles normales.

Et après 24h passées sans cigarettes, le risque de crise cardiaque commence à suivre une courbe décroissante. Il est bon à savoir qu'au bout de trois ans de sevrage, le risque de crise cardiaque égalise celui qu'encourent les personnes qui n'ont jamais fumé de leur vie. Le risque de maladies cancéreuses diminue. Délivrés des toxines, la peau, les dents et tous les organes respirent enfin la santé.