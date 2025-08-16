Ce vendredi 15 août, après la montée des couleurs, suivie de l'instruction militaire et civique sur le patriotisme et l'intégrité, les campeurs ont reçu une personnalité du monde du sport. Il s'agit de Charles KABORÉ, Ambassadeur pour le sport, ancien international et ancien Capitaine des Étalons.

L'Ambassadeur pour le sport a encouragé les campeurs, après leur avoir parlé de sa carrière de footballeur international. Selon M. KABORÉ, le succès, loin d'être un fait du hasard, est la somme de plusieurs actes de valeurs et ainsi qu'un mental fort.

« Je vous invite à la persévérance. Persévérez dans tout ce que vous faites! Ne doutez jamais, continuez de travailler! Il y aura des moments difficiles, mais il faut continuer à croire en soi, à se relever à chaque fois qu'on tombe, c'est cela qui fait les grands hommes, les bâtisseurs et les constructeurs d'une Nation », conseille l'ancien Capitaine de l'équipe nationale de football.

Il ajoute que ce sont ces valeurs qui doivent être enseignées aux plus jeunes et « même à des adultes souvent qui ne comprennent pas que le Burkina Faso est pour nous et nous devons rester unis sans distinction de religion ou d'ethnie pour la patrie ».

L'Ambassadeur Charles KABORÉ, tout en saluant la vision du Président du Faso qui est d'investir en ces enfants, l'avenir de notre Nation, s'est dit honoré pour l'accueil et l'attention des campeurs.