Sénégal: Fleuve Sénégal - Bakel et Matam proches du seuil d'alerte, risque de débordement imminent

15 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le fleuve Sénégal pourrait déborder dans les prochaines 48 heures à Bakel et Matam si la tendance actuelle se maintient, alertent les services hydrométéorologiques. Ces deux stations sont proches d'atteindre leur cote d'alerte, selon la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE).

« À la station de Bakel, le niveau du plan d'eau était ce matin à 8,25 mètres alors que sa cote d'alerte est de 10 mètres. On n'est donc qu'à 1,75 mètre de la cote d'alerte », précise une note transmise vendredi à l'APS. À Matam, le niveau de l'eau atteignait 6,43 mètres sur une cote d'alerte de 8 mètres, soit « plus qu'à 1,57 mètre de la cote d'alerte ».

La situation hydrologique se rapproche également du seuil critique dans d'autres stations. À Kidira, le plan d'eau est à 2,34 mètres de sa cote d'alerte, à Podor il était de 3,75 mètres sur une cote d'alerte de 5 mètres, tandis qu'à Saint-Louis, la station hydrométrique affichait 0,93 mètre sur une cote d'alerte de 1,75 mètre.

La DGPRE suit de près l'évolution du fleuve et recommande aux populations riveraines « de rester vigilantes face à cette montée des eaux. »

