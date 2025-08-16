Afrique: CHAN 2025 - Clap de fin pour la Guinée et le Niger dans un groupe C très disputé

Malgré toute sa bonne volonté, le Niger n'a pas réussi à battre l'Afrique du Sud ce vendredi 15 août au Mandela National Stadium de Kampala, en Ouganda. Un match nul (0-0) synonyme d'élimination. Plus tôt dans la journée et dans ce même stade, la Guinée jouait également sa survie dans la compétition. Avec un match nul obtenu contre l'Algérie (1-1), le Syli local dit adieu à ses espoirs de quarts de finale. Rien n'est encore fait pour l'Algérie, l'Ouganda et l'Afrique du Sud qui se disputeront les deux places qualificatives lors de la dernière journée des poules.

Quitte à être éliminés de la compétition, les joueurs nigériens avaient à coeur que cela se fasse avec les honneurs. Battus par la Guinée (0-1), puis par l'Ouganda (2-0), le Niger n'avait pas le moindre point au compteur avant d'affronter l'Afrique du Sud.

Dès l'entame du match, les hommes d'Harouna Doula ont jeté toutes leurs forces dans la bataille et ont montré qu'ils ne se feraient pas éliminer du CHAN sans se battre. Malgré tout, les Bafana Bafana, favoris de ce match, ont été dangereux à de nombreuses reprises, notamment quelques minutes avant la fin de la première période, où le gardien du Niger Mahamadou Tanja a dû réaliser un arrêt héroïque, célébré avec la même ferveur qu'un but.

L'Afrique du Sud a mis la main sur la seconde mi-temps du match, affichant 64 % de possession, mais ne s'est pas montrée réellement dangereuse. Les Nigériens peuvent quant à eux se mordre les doigts, car ils ont manqué de réussite sur plusieurs actions, comme sur la tête d'Abdourahmane qui est venu trouver le poteau, 20 minutes avant la fin du temps réglementaire.

Le Niger est « une équipe bien organisée, capable de faire mal à certains moments », avait prévenu Molefi Ntseki, sélectionneur sud-africain en conférence de presse. Assez mal pour que le Niger glane son premier point de la compétition en obtenant un match nul, mais pas assez pour battre les Bafana Bafana et continuer à espérer une qualification en quarts de finale. L'Afrique du Sud (cinq points) jouera contre l'Angola, leader du groupe C avec six points, ce lundi 19 août pour tenter de se qualifier pour la suite du CHAN.

Fin de compétition pour la Guinée

Autre match du groupe C à enjeu, celui qui opposait la Guinée à l'Algérie. Avec seulement trois points en trois matchs, le Syli local était contraint de gagner pour continuer à espérer. En conférence de presse de veille de match, le sélectionneur guinéen, Souleymane Camara, s'est plaint de la différence de temps de récupération entre les deux équipes.

L'Algérie n'a pas eu à disputer la troisième journée des matchs de poule, tandis que la Guinée est exemptée de la cinquième journée : « Le calendrier n'a pas été favorable pour nous. Trois, quatre jours d'intervalle pour les jeunes, c'est très compliqué. Je me demande pourquoi nous n'avons pas eu un jour de repos de plus », a déploré le coach guinéen.

Une différence de fraîcheur qui a peut-être fait la différence, tant les Guinéens se sont fait étouffer par les Algériens pendant toute la première mi-temps, durant laquelle les Fennecs ont tiré 12 fois au but (dont à six reprises dans le cadre), contre seulement une petite fois pour les hommes de Souleymane Camara.

La Guinée a répondu rapidement dans la seconde mi-temps, Ismaël Camara inscrivant un but à la 62e minute contre le cours du jeu. Le Syli local a touché ses rêves de victoire du bout des doigts, mais s'est fait rattraper par la réalité et le talent des vice-champions en titre du CHAN. C'est Soufiane Bayazid, à la 88e minute de jeu, qui a trompé le gardien adverse et sauvé l'Algérie d'une défaite embarrassante.

Par la même occasion, c'est aussi lui qui a scellé le destin de la Guinée, qui n'a plus de matchs à jouer dans ce CHAN. La sélection guinéenne est donc éliminée de la compétition avec quatre points. L'Algérie (cinq points), quant à elle, rencontrera le Niger, bon dernier du groupe C et qui ne peut plus se qualifier, ce lundi 18 août.