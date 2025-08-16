Soudan: Khartoum salue la décision de l'ONU de rejeter le gouvernement parallèle des paramilitaires

Au Soudan, le gouvernement officiel a salué, vendredi 15 août, la décision du Conseil de sécurité de l'ONU de ne pas reconnaître le gouvernement des Forces de soutien rapide (FSR), groupe paramilitaire soudanais, annoncé le 1er juillet 2025. Ces derniers avaient proclamé leur intention de gouverner les régions qu'ils contrôlent au Darfour et au Kordofan.

« Les membres du Conseil de sécurité rejettent l'annonce de l'établissement d'une autorité parallèle dans les zones contrôlées par les Forces de soutien rapide », indique un communiqué publié mercredi 13 août par l'ONU, exprimant une « vive inquiétude » face au risque de fragmentation du pays et d'aggravation de la crise humanitaire.

Le Conseil a « réaffirmé sans équivoque » son attachement à la « souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan », soulignant que toute démarche unilatérale allant à l'encontre de ces principes compromet l'avenir du pays et la paix dans la région.

Pour le général al-Burhan, aucune solution politique n'est envisageable

Le lendemain, jeudi 14 août, le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée soudanaise et président du Conseil souverain, a durci le ton contre les Forces de soutien rapide (FSR). De retour d'une rencontre secrète à Zurich avec Massad Boulos, l'émissaire américain pour l'Afrique, il a fermement exclu toute possibilité de dialogue avec les paramilitaires. « Ni compromis, ni réconciliation, quel qu'en soit le prix », a-t-il déclaré, rappelant que les combats entre forces régulières et FSR durent depuis plus de deux ans.

Pour le général al-Burhan, aucune solution politique n'est envisageable avec les FSR : seul un règlement militaire permettra, selon lui, de rétablir la stabilité. Il a affirmé à l'émissaire américain que les paramilitaires ne sauraient avoir une quelconque place dans le futur pouvoir au Soudan.

Les paramilitaires en perte de vitesse

Quelques heures plus tard, lors des célébrations marquant le centième anniversaire de l'armée soudanaise, le général al-Burhan a profité de son discours pour réitérer publiquement sa ligne de fermeté :

« Nous renouvelons ici notre volonté de poursuivre la bataille de la dignité, de poursuivre de vaincre la rébellion sans faire ni compromis ni réconciliation, quel qu'en soit le prix. Nous ne trahirons pas le sang de notre peuple, le sang de nos fils et de nos frères qui se sont sacrifiés et qui sont tombés pour défendre leur pays. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de recul des paramilitaires sur le terrain. Après avoir contrôlé une large partie du territoire - notamment la capitale Khartoum -, les FSR sont désormais en retrait marqué. Ils ne dominent plus que quatre États du Darfour, quelques villes au Kordofan et quelques poches dans le Nil Bleu.

Cette guerre, déclenchée en avril 2023, a déjà causé la mort de dizaines de milliers de personnes et provoqué le déplacement de plusieurs millions d'habitants. Le pays, exsangue, fait également face à sa pire flambée de choléra depuis des années.