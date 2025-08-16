Sénégal: Des puits de pétrole au champ littéraire - Ibrahima Touré, un passeur de bibliophilie

Ibrahima Touré est PDG de Moukat Distribution. Une structure qui vulgarise le livre et la lecture partout dans le monde. Parent, adolescent et même la petite enfance, chacun y trouve son compte. Après de longues études en comptabilité, il finit par troquer les chiffres pour les lettres, les bilans pour les récits, et derrière ce choix se cache la conviction qu'un livre peut façonner un destin.

Par une matinée ensoleillée à Bourguiba, nous l'avons trouvé dans le silence feutré de son bureau tapissé d'ouvrages aux mille visages, orné de trophées et de titres d'honneur. Habillé en tenue classique, d'une mine chaleureuse devant une tasse de café fumante, il égrène le récit d'un itinéraire jalonné de surprenantes étapes. Elancé, de teint noir, Ibrahima Touré est diplômé en comptabilité. Un parcours qui annonce une belle aventure avec les chiffres et les colonnes Excel.

Les années de sacrifices sur le chemin de la formation sont récompensées par un poste dans une société pétrolière, où il travaille comme fiscaliste puis comptable. C'est à ce moment que le destin commence à manier les cartes vers une autre destination. Celle d'un monde où les mots deviennent paysages et les pages, fenêtres sur l'infini.

C'est bien le monde du livre et de la presse qu'il découvre par le biais d'une agence de distribution de presse (ADP). La société qui distribue tous les magazines de la presse étrangère au Sénégal. Il gravit les marches de la responsabilité comme on monte une tour de pierre, lentement mais avec assurance : de chef comptable puis directeur commercial, de directeur général adjoint pour devenir enfin directeur général de l'agence de distribution de presse (ADP).

Cette expérience lui permet de comprendre les tenants et les aboutissants de cette chaine de diffusion. Une bonne expérience, de l'expertise sans faille, un bon salaire, ce triangle harmonieux atteint son apogée quand l'Etat du Sénégal acquiert cette agence.

« L'agence de distribution de presse est une filiale d'un groupe français qui a décidé du jour au lendemain de céder ses filiales en Afrique. Et l'Etat du Sénégal devient ainsi acquéreur et actionnaire majoritaire. Là, l'heure de découvrir autre chose a sonné. J'avais beaucoup d'idées mais étant employé je ne pouvais pas agir vu toute la hiérarchie qui s'impose.

Plus de limites, j'ai décidé de mettre à la fois idées, expériences et expertise sur la table du développement national en mettant le livre à la disposition du public surtout la petite enfance. Servir mon pays et faire ressortir la production sénégalaise. C'est ainsi que Moukat Distribution a vu le jour », confie-t-il avec aisance.

Moukat, une appellation choisie délibérément

« Moukat est un diminutif de deux noms qui me sont chers : mes deux enfants. L'un est l'homonyme de mon père, l'autre mon beau-père. C'est une façon pour moi de leur rendre hommage. A chaque pas vers la réussite les parents sont là pour nous accompagner, pour nous hisser vers le haut, le sommet. J'ai senti cet accompagnement. Ils m'ont fait découvrir et aimer le livre.

Donc transmettre cet amour pour les livres aux enfants et aux jeunes est une obligation pour moi » dit-il d'un regard franc. Aucun choix n'est fait au hasard. Le logo de Moukat Distribution laisse voir des feuilles qui s'envolent. Une image qui symbolise qu'il faut aider les enfants à s'envoler vers le monde à travers le livre. Moukat se définit comme un acteur du livre. Faire circuler le livre sénégalais dans le monde, sa vocation première.

La relève de lecteurs, un combat à gagner

Le numérique constitue une menace pour le papier. Pour faire face à cette menace et maintenir la flamme de la lecture, il faut préparer la relève de lecteurs. Et cela commence par la petite enfance. « Imposer à un enfant de lire n'est pas une bonne approche. Il faut y aller doucement étape par étape. »

C'est pourquoi Moukat Distribution s'est spécialisé dans tous les livres qui concernent la petite enfance. « On commence par les habituer au contact avec le papier. Et on essaie de le faire de manière très ludique. On les retrouve dans leur environnement en commençant par des livres de leurs personnages animés sous forme de coloriages », explique M. Touré.

Les enfants seront ainsi intéressés et ravis de coloriés des personnages qu'ils ont déjà vu à la télé. « On installe la relation de confiance d'abord. Ensuite on leur propose de la lecture imagée, des bandes dessinées. L'enfant s'attache plus facilement lorsqu'il y a plus de couleurs et des images.

Il s'ennuie vite si c'est un livre en noir et blanc. Des spécialistes sont chargés de faire des choix sur des livres qui peuvent attirer l'enfant. Moins de texte sur les livres et plus d'imagesillustratifs », poursuit-il. De la maternelle, primaire, collège jusqu'au lycée, Moukat Distribution donne à chaque niveau ce qu'il faut. Tous les genres littéraires sont mis en avant.

« Une fille qui adore la cuisine et pas la lecture, on lui propose des livres de recettes. Cela lui permet de développer un amour pour la lecture à travers les recettes de cuisine. Un enfant qui aime le sport ou les mangas, on fait pareil avec des BD qui en parlent. Il y a aussi la collection Adama et Eva pour le primaire, travaillé en communication écrite et mathématiques afin de permettre à l'enfant de faire des exercices pratiques », renseigne Ibrahima Touré.

En troisième, le programme et les livres assez longs pour les enfants ont été résumés afin de leur donner l'essentiel des points d'appui pour une meilleure compréhension. De plus, le prix des livres est très accessible pour les parents. A partir de mille francs, le parent peut acheter des livres pour l'enfant , d'après M.Touré.

Aux parents, l'art de faire aimer la lecture

Les enfants lisent de moins en moins parce qu'ils ne sont pas dans un environnement propice à la lecture. C'est ce que souligne le PDG de Moukat Distribution.« Les parents ont un grand rôle à jouer. L'éducation ne se limite pas à les inscrire à l'école, les déposer et attendre de bons résultats. Il faut les habituer aux livres et à la lecture. Le livre doit trainer dans tous les coins et recoins de la maison même les magazines et les journaux.

Les parents doivent s'arranger pour avoir un budget d'achat de livres chaque mois », estime-t-il. C'est dans l'optique d'assister les parents dans cette charge que Moukat Distribution a lancé deux concepts : La balade du livre (le livre chez vous) permet à des commerciaux d'aller vers les maisons et de proposer une bibliothèque familiale à un prix accessible.

Et Leboon à l'école en collaboration avec AlaajiLeboon qui est conteur et psychologue pour enfant. Cette activité consiste à éduquer et faire aimer la lecture aux enfants à travers le conte. Il rentre chacun avec un livre. « Donc pour le premier concept, on retrouve les enfants dans les maisons et pour le second dans les écoles », précise-t-il.

Moukat Distribution se donne comme objectif de promouvoir le livre partout. D'ailleurs cet engament fait de lui le distributeur exclusif d'une grande partie de la presse internationale. A l'exemple du magazine Jeune Afrique, Femme Actuelle, Monde Diplomatique ..., des revues de jeux, de la presse enfantine (Abricot, Picoti, J'aime lire.) Toutefois, la plus grande préoccupation de Moukat reste la promotion de la production intellectuelle sénégalaise.