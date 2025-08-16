Sénégal: Montée rapide des eaux - Risques de débordements sur les fleuves Gambie et Sénégal

Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement alerte sur une évolution des niveaux d'eau des fleuves Gambie et Sénégal, à la suite des fortes pluies enregistrées.

Selon le communiqué publié ce vendredi 15 août, « une montée subite et fulgurante du niveau » a été observée sur le fleuve Gambie à la station hydrologique de Kédougou. Le niveau est passé « de 3,95 m le jeudi 14 août à 08h à 6,40 m ce vendredi 15 août à 16 heures », soit une hausse de près de 2,5 mètres en seulement 24 heures. La cote d'alerte y est fixée à 7 mètres.

Pour le fleuve Sénégal, la tendance est également à la hausse, mais de manière moins marquée. À Bakel, le niveau est passé de 8,09 m à 8,29 m (cote d'alerte : 10 m) et à Matam, de 6,43 m à 6,77 m (cote d'alerte : 8 m) sur la même période.

Le ministère prévient : « Si la situation pluvio-orageuse actuelle se poursuit, le seuil critique pourrait être atteint dans les prochaines heures à Kédougou puis à Matam et Bakel, avec des débordements par endroits, notamment dans les zones basses. »

Face à ce risque, les populations riveraines et les acteurs exerçant leurs activités près des cours d'eau sont invitées à « observer une vigilance maximale au passage de l'onde de crue » et à « prendre toutes les dispositions nécessaires pour se prémunir d'éventuels dégâts ».

Le communiqué précise que l'État poursuivra ses diligences dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations, tout en appelant à la responsabilité de chacun.