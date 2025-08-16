Sénégal: Les visas non-immigrants américains passent à 3 mois de validité

À travers un communiqué, le ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères informe que l'Ambassade des États-Unis d'Amérique a décidé de revoir les conditions de délivrance des visas non-immigrants.

« À compter du 12 août 2025, tous les visas non-immigrants délivrés auront désormais une durée de validité de trois (3) mois, avec entrée unique », précise le communiqué. Cette mesure, qui « ne concerne pas exclusivement le Sénégal », s'applique également « à plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie ».

Selon le ministère, cette décision s'inscrit dans le cadre d'« une révision du dispositif de sécurité aux frontières », menée par les autorités américaines pour lutter contre l'immigration irrégulière. Parmi les dispositions prévues figurent « des sanctions pénales et administratives à l'encontre de toute personne reconnue coupable de tentative ou d'acte d'immigration irrégulière » ainsi que « l'interdiction d'entrée sur le territoire américain pour les individus concernés, y compris en cas d'infractions passées ou d'antécédents judiciaires ».

Face à ces changements, le ministère invite les Sénégalais souhaitant voyager ou séjourner aux États-Unis à « vérifier la validité de leurs visas avant leur départ », à « respecter strictement la durée de séjour autorisée » et à « prendre contact avec le réseau diplomatique et consulaire pour toute information complémentaire relative aux conditions et règles en vigueur ».