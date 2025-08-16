Afrique: 'Selon le Premier ministre Abiy, l'Éthiopie bénéficie d'avantages comparatifs par rapport à d'autres pays pour l'implantation de sites de production de panneaux solaires.

15 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que l'Éthiopie possède des atouts par rapport à de nombreux autres pays en matière de sites de production de panneaux solaires.

Aujourd'hui, le Premier ministre a visité la centrale solaire de Toyo, construite au sein du parc industriel de Hawassa.

Il a rappelé que lors de sa visite à la centrale solaire de Toyo au Vietnam, il avait conclu un accord avec le président de l'entreprise pour la production de centrales solaires en Éthiopie.

« Suite à notre visite sur le site vietnamien de Toyo Solar et à notre discussion avec le président, qui avait promis de commencer la production de panneaux solaires, nous sommes heureux de constater que l'usine de Toyo Solar, située au sein du parc industriel de Hawassa, produit désormais des cellules solaires », a déclaré Abiy plus tôt dans la journée sur les réseaux sociaux.

L'usine se distingue par une qualité impressionnante, une capacité de production à grande échelle et un système hautement automatisé, a-t-il ajouté.

L'opération devrait contribuer de manière significative aux exportations manufacturières.

Alors que deux autres installations sont encore en construction, Abiy a déclaré : « Nous avons examiné aujourd'hui celle qui est déjà opérationnelle.

Cela s'inscrit parfaitement dans notre stratégie d'investissement, qui privilégie les projets à valeur ajoutée conformes à nos objectifs et politiques, et qui représentent des investissements véritablement révolutionnaires.»

Selon Abiy, la stratégie actuelle du gouvernement consiste à attirer des investisseurs expérimentés et compétents.

Des investisseurs compétents et avertis sont présents pour mettre à profit leur expertise et leurs ressources financières, a-t-il déclaré, soulignant que ces investisseurs disposent d'un financement et d'une expérience adéquats, ce qui peut s'avérer efficace lorsqu'ils bénéficient d'un soutien substantiel.

Il a mentionné que des initiatives similaires se poursuivront dans d'autres secteurs, comme la centrale solaire de Toyo, révélant que deux autres usines sont actuellement en construction et devraient être achevées le mois prochain.

Abiy a affirmé que l'Éthiopie présente des avantages par rapport à de nombreux autres pays en matière de sites de fabrication de panneaux solaires, grâce à de nombreux facteurs concurrentiels, notamment le prix de l'énergie, la disponibilité et la qualité d'une main-d'oeuvre qualifiée, la proximité géographique et les politiques gouvernementales favorables.

Le Premier ministre a souligné que le gouvernement éthiopien se concentre sur des projets révolutionnaires visant à atteindre les objectifs et les politiques établis par le pays.

