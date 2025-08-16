Ethiopie: Un groupe de jeunes Éthiopiens se rend au Pakistan pour partager son expérience dans le cadre de l'Initiative de l'Empreinte Verte

Addis-Abeba — Le premier groupe de jeunes, qui partage l'expérience de l'Initiative de l'empreinte Verte de l'Éthiopie avec le Pakistan dans le cadre du programme « Fraternité de Plantation », est parti pour le Pakistan.

S'exprimant lors de la cérémonie qui s'est tenue au Musée de la Victoire d'Adwa, le président de la Jeunesse du Parti de la Prospérité, Aklilu Tadesse, a noté que la première délégation de jeunes, en commençant par le Pakistan, poursuivra prochainement le programme de plantation dans sept pays.

Le groupe promouvra le modèle de développement vert de l'Éthiopie tout en favorisant les liens interpersonnels, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur du Pakistan en Éthiopie, Atif Sharif Mian, a salué les réalisations de l'Éthiopie en matière de restauration environnementale, affirmant que le Pakistan avait beaucoup à apprendre de l'initiative éthiopienne.

Il a souligné les possibilités de collaboration en matière d'adaptation au changement climatique, de reforestation et d'agriculture résiliente au changement climatique.

« L'expérience de l'Éthiopie en matière de restauration des terres dégradées est exemplaire », a déclaré l'ambassadeur, ajoutant que « le Pakistan est prêt à partager son expertise technologique en matière d'agriculture et d'agriculture durable ».

La ministre d'État des Femmes et des Affaires sociales, Muna Ahmed, a dévoilé que cette action de sensibilisation renforcerait la coopération mondiale en matière de protection de l'environnement et approfondirait les relations bilatérales.

La délégation de jeunes au Pakistan vise à améliorer l'image internationale de l'Éthiopie et à renforcer les liens avec les pays hôtes, parallèlement aux activités de plantation d'arbres, a-t-elle ajouté.

Lancée en 2019 par le Premier ministre Abiy Ahmed, l'Initiative Héritage Vert est l'une des plus grandes campagnes de plantation d'arbres au monde.

Elle a permis de planter plus de 40 milliards de jeunes plants en Éthiopie au cours des six dernières années et est reconnue comme un modèle en matière d'action climatique, de sécurité alimentaire et de développement durable.

Cette année, l'Éthiopie a établi un nouveau record en plantant plus de 714,7 millions de jeunes plants en une seule journée, contribuant ainsi à son objectif de 7,5 milliards d'arbres pendant la saison des pluies actuelle.

La campagne a attiré des Éthiopiens et des ressortissants étrangers, avec des efforts transfrontaliers antérieurs impliquant des jeunes Éthiopiens plantant des semis dans les pays voisins.