Congo-Kinshasa: Contrôle des prix - Mukoko Samba appelle au respect des règles de transparence des marchés

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Daniel Mukoko Samba, a appelé, vendredi 15 août, au respect des règles de transparence des marchés en RDC.

Il a lancé cet appel lors d'une réunion de travail avec les responsables des supermarchés et autres grandes surfaces de Kinshasa.

À cette occasion, Daniel Mukoko Samba a demandé que ses services intègrent pleinement la problématique des approvisionnements ainsi que l'analyse des circuits de distribution.

Il a également réaffirmé son engagement à veiller au respect de la loi sur la liberté des prix et la concurrence, dans l'objectif de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs et d'assurer un fonctionnement équitable du marché.

Le vice-Premier ministre a en outre insisté sur la mise en oeuvre des instructions du Chef de l'État, Félix Tshisekedi.

Les inspecteurs de l'administration du ministère de l'Économie nationale, ainsi que les responsables des supermarchés concernés, ont pris part à cette rencontre.

Les enseignes représentées étaient : Kin Marché, Supermarché S&K, Carrefour Hyperpsaro, City Market et GG Mart.