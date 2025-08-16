Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Mécanisation de plus de 500 agents en 4 ans

15 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre sortant de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, s'est réjoui d'avoir mécanisé plus de 500 agents au cours de ses quatre années à la tête du ministère.

Il a livré ces chiffres lors de la cérémonie de remise et reprise avec son successeur, Jean-Lucien Busa, tenue à Kinshasa :

« À travers les services du ministère, nous avons mécanisé plus de 500 personnes désormais prises en charge par le Trésor public, y compris des inspecteurs déployés dans les provinces, formés, qualifiés et assermentés».

Guy Loando indique avoir quitté le ministère avec la fierté d'avoir impulsé des avancées majeures et d'avoir légué un héritage institutionnel solide. Désormais ministre d'État en charge des Relations avec le Parlement, il a exprimé sa gratitude envers le Chef de l'État, Félix Tshisekedi, et la Première ministre, Judith Suminwa, pour leur confiance.

« Nous sommes envoyés là où nous serons le cordon ombilical entre le Gouvernement et le Parlement. Nous allons nous atteler à la vulgarisation des lois et à l'évaluation de l'efficacité des textes votés par le Parlement. Il est essentiel que le peuple congolais s'approprie les lois. Mon travail consistera aussi à évaluer l'efficacité de notre architecture juridique, à produire des annales, à expliquer et défendre les lois en commission, et à accompagner leur adoption au Parlement », a-t-il poursuivi.

De son côté, la Directrice générale de l'Agence nationale de l'Aménagement du territoire (ANAT) a salué le leadership visionnaire de Guy Loando :

« Cette cérémonie nous a permis de mesurer l'ampleur de son bilan à la tête du ministère. Que Dieu continue à le garder. Il a mené plusieurs réformes importantes. Nous lui souhaitons bon courage et plein succès dans ses nouvelles fonctions de ministre d'État chargé des Relations avec le Parlement ».

Des agents de l'Observatoire national de l'Aménagement du territoire (ONAT) et de l'ANAT ont offert des présents au ministre sortant en signe de reconnaissance.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.