Afrique: AfroBasket 2025 - La RDC reprend espoir après sa victoire sur le Rwanda (65-58)

Après une entrée en compétition marquée par une défaite face au Cap-Vert, les Léopards de la RDC se sont relancés ce vendredi 15 août en s'imposant face aux Amavubi du Rwanda sur le score de 65 à 58.

Cette rencontre comptait pour la deuxième journée de la 31e édition du Championnat d'Afrique de basketball masculin, l'AfroBasket, qui se déroule en Namibie.

Grâce à cette victoire, la RDC prend provisoirement la tête du groupe A avec 3 points en deux matchs disputés.

Portés par une forte motivation, les Congolais ont dominé les deux premiers quart-temps (28-18, 11-6). Toutefois, leur rythme a fléchi en seconde mi-temps, concédant les deux dernières périodes (19-14, 15-14). Une meilleure adresse et les erreurs du camp rwandais leur ont finalement permis de conserver l'avantage et de s'imposer avec un écart de 7 points.

Le pivot Jordan Shako s'est illustré avec une performance remarquable : 21 points, 14 rebonds (dont 5 offensifs et 9 défensifs), et une passe décisive. Sur les deux matchs joués, il affiche une moyenne impressionnante de 19 points et 10 rebonds.

La RDC devance désormais la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Cap-Vert, chacun avec 2 points. Les Léopards devront confirmer cette dynamique pour rester en lice et accéder aux phases décisives du tournoi.

La RDC évolue dans le groupe A, aux côtés du Cap-Vert, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire.