Néerlandais, Français, italiens, coréens du Sud, péruviens, Espagnols, Ghanéens sont entre autres stagiaires présents à Abidjan qui durant dix (10) jours, vont apprendre à danser notamment le coupé-décalé, le N'domolo, le piama, le Zonto, l'Afro-house (Danse portugaise).

C'est Abidjan International dance Camp Festival qui est à sa deuxième édition qui leur offre cette chance inouïe de côtoyer et apprendre auprès des meilleurs danseurs et chorégraphes de la place et ceux venus d'ailleurs, notamment du Ghana.

Pour démarrer ce festival, c'est l'école de danse Rose Marie Guiro (Edec) sise à la Riviera palmeraie qui a servi de cadre au lancement des festivités en présence de l'ambassadeur du Royaume des pays Bas en Côte d'Ivoire, Jeroen Kelderhuis, le vendredi 15 août.

Le diplomate a profité de l'occasion pour saluer les bonnes relations qui existent entre son pays et la Côte d'Ivoire. « Les relations entre nos deux pays sont très fortes, très bien. Il n'y a pas de relations sans échange amical, culturel. Et exactement c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Un échange culturel entre les Pays-Bas, la Côte d'Ivoire et divers pays », a déclaré Jeroen Kelderhuis.

Qui en renforçant ses propos a fait savoir que la Côte d'Ivoire à travers ce festival est devenue le centre de danse, le centre culturel dans cette partie du monde. « Et c'est ici que les Néerlandais vont apprendre la danse africaine, la danse ivoirienne. Et nous sommes très fiers d'avoir une délégation forte ici en Côte d'Ivoire », s'est-il félicité.

Serge Kofi, danseur et chorégraphe ivoirien vivant au Pays-Bas, par ailleurs initiateur dudit festival, a indiqué que idcf est un festival de danse urbaine inspiré des danses patrimoniales qui mettent en lumière toute la culture ivoirienne et en général la culture africaine.

« Nous avons décidé de mettre nos danses urbaines en valeur. Surtout amener les stagiaires danseurs que nous enseignons dans ces pays européens et asiatiques jusqu'à la source. La source veut dire dans nos pays respectifs, venir leur montrer ce que nous avons comme beauté ou richesse culturelle », a ajouté le commissaire général du festival.