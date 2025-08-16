Cote d'Ivoire: Musique/ Guy Mobio de la Compassion - Un retour avec 'La Traversée' après 13 ans d'absence'

La paroisse Saint-Jean de Cocody a été le cadre, le 13 août 2025, de la cérémonie de dédicace du nouvel album du chantre Guy Mobio de la Compassion. Cet événement marque son grand retour sur la scène musicale après une longue période d'absence. Sa polyvalence musicale fait de lui un artiste exceptionnel, capable d'aborder divers genres musicaux tels que le chant classique, le Gospel, la louange, l'Afro zouk, et le Reggae.

Issu de la communauté catholique coeur compassion de Jésus Christ, Guy Mobio, de son vrai nom Mobio Yapo Guy Roland, vit sa vocation en tant que messager de la compassion de Jésus-Christ à travers ses chants. Depuis ses débuts en 2012, sa musique n'a pas été simplement une quête de reconnaissance, mais une véritable réponse à un appel divin. Après une pause, il revient aujourd'hui avec un nouvel album intitulé La Traversée, qui reflète son parcours spirituel et personnel.

"La Traversée" : Un album inspirant

Le titre de cet album, La Traversée, fait référence au parcours difficile mais enrichissant de l'artiste, ainsi qu'à celui de tous les chrétiens. "Dans la vie, nous traversons des moments difficiles et des périodes sombres, mais Dieu nous tend la main et nous dit : 'Ne t'inquiète pas, mon fils, tout va bien'. C'est ce message que je veux transmettre à travers cet album", explique Guy Mobio.

La Traversée est un album composé de six titres, dont "Je ne suis plus seul", "Mon avenir est dans tes mains", "Eliora", "Ambiance pour Jésus", "Jésus, je t'aime", ainsi qu'un remix de "Mon avenir est dans tes mains". Cet album, qui se distingue par sa richesse sonore et ses influences variées, mélange le Zoblazo, le Worship, le Reggae et la Rumba, un mélange qui le rend unique et profond.

Un projet personnel et spirituel

Contrairement à son premier album, Guéris-moi, qui était principalement axé sur l'adoration et la louange, La Traversée explore de nouveaux horizons musicaux, illustrant l'évolution artistique et spirituelle de Guy Mobio. "Ma musique est une manière pour moi de transmettre la compassion de Jésus-Christ. Depuis mon enfance, j'ai ressenti cet appel à communiquer cette compassion à travers mes chants", souligne-t-il avec conviction.

Cet album est également le fruit de plusieurs années de formation et de réflexion. "Pendant cette période de pause, je me suis consacré aux missions communautaires, mais j'ai aussi poursuivi ma formation musicale. Dieu m'a fait grâce de me permettre de retourner en studio pour produire cet album", confie-t-il.

Le parcours de Guy Mobio a débuté dès son enfance. "À l'école primaire, j'ai chanté dans la chorale des 'Voix des Séraphins' de la paroisse Saint-Louis de Gonzague. Puis, des années plus tard, j'ai intégré l'église de la Compassion, où j'ai appris l'adoration et le ministère sanctuaire. Grâce à Dieu, tout cela m'a permis de produire mon premier album, Guéris-moi," raconte-t-il fièrement.

Son premier album, Guéris-moi, a marqué un tournant dans sa carrière musicale. Composé de titres comme Guéris-moi, Je suis un enfant de Dieu et un single intitulé Au coeur de la compassion, cet album a été conçu pour permettre à chacun de prier, que ce soit à la maison, dans la voiture ou ailleurs. Guéris-moi est sorti en 2012, et le single Au coeur de la compassion a été lancé en 2021. "Cet album reflète ma foi et mon parcours spirituel", rappelle Guy Mobio.

La cérémonie de dédicace, qui a réuni plusieurs chantres religieux, amis, parents et connaissances, a marqué un moment fort dans le retour de Guy Mobio sur la scène musicale chrétienne. Le public a été témoins d'une prestation émouvante qui a su marier l'esprit de la louange et la profondeur de la spiritualité chrétienne.

Guy Mobio de la Compassion prouve à travers La Traversée qu'il est un artiste engagé et fidèle à sa vocation, celle de diffuser la compassion et l'amour de Jésus-Christ à travers sa musique. Après 13 ans de pause, son retour sur scène est un événement majeur pour le monde de la musique chrétienne, et son album promet d'inspirer de nombreux fidèles et mélomanes.