Cote d'Ivoire: Développement social de la communauté éducative - 125 mutualistes ont reçu des motos

15 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Fatou Sylla

La Mutuelle des personnels du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement Technique (Mupemenet-CI) poursuit ses initiatives en faveur de ses mutualistes. A l'occasion d'une cérémonie de remise de motos, à savoir la 3ème édition le jeudi 14 août 2025, à Songo, ce sont 125 mutualistes ont reçu chacun un nouvel engin roulant.

Ce projet s'inscrit dans la dynamique de la mutuelle de continuer à jouer un rôle clé dans le développement social de la communauté éducative en Côte d'Ivoire. Un événement qui marque son engagement durable en faveur du bien-être de ses membres. Mieux il est question selon le Président du conseil d'administration (Pca) de la mutuelle, Michaël Boko, d'améliorer les conditions de vie des adhérents.

"Ces engins sont destinés à faciliter la mobilité des membres et à contribuer à leur qualité de vie", a-t-il affirmé, lançant un appel vibrant à tous les enseignants à rejoindre la mutuelle pour bénéficier des nombreux avantages qu'elle offre.

Bien avant, Sékou Soumahoro, président du comité d'organisation, a rappelé que le processus de sélection des bénéficiaires est fait dans la transparence. " La transparence est au coeur de ce programme. L'éligibilité repose sur le statut de membre actif de la mutuelle et l'analyse d'un dossier", a-t-il expliqué. Non sans rassurer l'assemblée sur l'absence de caution requise pour obtenir les engins.

Au nom de Apsonic Côte d'Ivoire, partenaire du projet, Sawadogo Zacharia, représentant et distributeur agréé s'est félicité de la qualité de la collaboration entre les deux entités, la qualifiant de "significative pour l'amélioration du quotidien des personnels du ministère". En plus de la moto, les 125 bénéficiaires ont reçu des tricycles, tous livrés avec un kit complet et la carte grise.

