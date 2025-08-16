Afrique: Afro-Basket 2025 - Les Éléphants arrachent la victoire face au Cap-Vert (81-82)

Les Éléphants basketteurs ont remporté leur deuxième match de l'AfroBasket masculin 2025 en venant à bout des Requins bleus du Cap-Vert (82-81), ce vendredi 15 août à Namibe (Angola).

Après un départ équilibré (18-13 au premier quart-temps), les Ivoiriens ont conservé leur avance à la pause (40-35), avant de subir un gros troisième quart-temps adverse (30-16) qui a vu le Cap-Vert passer devant.

Mais les hommes de Miguel Hoyo Ramos ont trouvé les ressources pour renverser la situation dans le dernier acte (26-16) et s'imposer sur le fil.

Jean-Philippe Dally en patron

Élu MVP de la rencontre, Jean-Philippe Dally a été impeccable (14 pts, 100 % aux tirs dont 2/2 à trois points).

Il a été bien épaulé par Assemian Moularé (12 pts), Bazou Koné (11 pts), Solo Diabaté (10 pts) et Amadou Sidibé (7 pts).

Collectivement, la Côte d'Ivoire a shooté à 47,22 % à deux points et à 28 % derrière l'arc, une adresse extérieure encore perfectible.

La clé : contenir Edy Tavares

Les Éléphants ont réussi à limiter l'impact du géant capverdien Edy Tavares (2m14), tenu à 12 points et sanctionné de 4 fautes. En revanche, Ivan Almeida a causé bien des soucis à la défense ivoirienne avec ses 23 points et 13 rebonds.

Axes de progression

.Si la victoire est belle, la Côte d'Ivoire devra mieux gérer ses phases défensives, notamment sur les quarts-temps où l'adversaire prend feu, comme ce fut le cas au troisième quart-temps.

La régularité sur 40 minutes et l'efficacité longue distance seront déterminantes pour la suite.

Avec ce deuxième succès en autant de sorties, les Éléphants confirment leur bon départ et se positionnent comme l'une des équipes à suivre dans cet AfroBasket 2025.