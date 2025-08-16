Tunisie: Le pays renforce la médecine nucléaire pour améliorer le diagnostic et le traitement

Le développement de la médecine nucléaire et le renforcement de son rôle dans le diagnostic et le traitement ont été au centre d'une réunion tenue au ministère de la Santé entre le ministre Mustapha Ferjani et des représentants de l'Association tunisienne de médecine nucléaire.

La rencontre a permis de souligner la nécessité d'intégrer les technologies les plus récentes dans la prise en charge des patients, de doubler la production nationale de médicaments radiopharmaceutiques afin d'atteindre l'autosuffisance, et de doter le pays d'un appareil PET Scan pour chaque million d'habitants afin de réduire les délais d'attente.

Le programme prévoit également la création de services de médecine nucléaire dans les régions intérieures et le suivi des avancées scientifiques pour garantir des prestations de haute qualité.

Le ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir ce secteur dans le cadre d'un plan national de modernisation du système de santé et à encourager les initiatives en faveur du développement des industries pharmaceutiques radiologiques en Tunisie.