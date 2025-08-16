Tunisie: Inondations - 2 100 km de canaux déjà nettoyés, le ministère renforce ses opérations

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a appelé à intensifier le nettoyage des ouvrages hydrauliques et des installations d'eau en prévision de la saison des pluies, tout en appliquant strictement la loi relative aux atteintes aux biens publics.

Selon le ministère de l'Équipement, des démarches ont déjà été engagées, incluant le nettoyage d'environ 2 100 km de canaux et de cours d'eau jusqu'en juillet 2025.

S'exprimant vendredi lors d'une réunion avec des responsables de la direction générale des ponts, des routes et des eaux urbaines, Zouari a présenté l'avancement de la campagne de nettoyage aux abords des routes classées.

Les travaux ont porté sur l'élimination des gravats, poussières et déchets, la mise en place de signalisation, l'information du public, ainsi que l'entretien des zones vertes aux alentours des routes et des échangeurs.

Le ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre les opérations de curage et de nettoyage des installations de protection contre les inondations, ainsi que des projets de sécurisation pour les villes et agglomérations exposées aux crues.

Il a également exhorté les directeurs régionaux de l'Équipement à multiplier les visites de terrain et à assurer un suivi en temps réel des réseaux d'évacuation des eaux et du réseau routier, afin de garantir des interventions rapides en cas d'urgence.