Tunisie: Santé - Une application pour localiser les pharmacies de garde bientôt disponible

Le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Mustapha Aroussi, a annoncé le lancement prochain d'une application mobile permettant de localiser les pharmacies assurant le service de garde.

Cette révélation a été faite lors de son intervention dans l'émission « Midi Mag » diffusée sur Radio Méditerranée Internationale ce vendredi. La nouvelle plateforme numérique offrira aux usagers la possibilité de géolocaliser instantanément les officines en service grâce à une carte interactive constamment mise à jour. Cette solution technologique vise à faciliter l'accès aux médicaments, particulièrement pendant les weekends et jours fériés.

Lors de son intervention, Aroussi a tenu à rappeler l'obligation légale imposant à tout pharmacien fermant son officine d'afficher clairement les coordonnées de son remplaçant. Cette mesure réglementaire a pour objectif de garantir la continuité du service pharmaceutique sur l'ensemble du territoire national.

Dès à présent, une version préliminaire de la plateforme est accessible via le site medicapp.tn/cnoptLocalisation. Les autorités pharmaceutiques encouragent vivement tous les professionnels du secteur à y enregistrer leurs informations pour optimiser l'efficacité du dispositif.

Le lancement officiel de l'application mobile est programmé pour les prochaines semaines. Une campagne d'information à destination du grand public accompagnera ce déploiement. « Cette initiative concrétise notre engagement permanent à garantir l'accès aux soins pour tous les citoyens, à toute heure et en tout lieu », a déclaré Mustapha Aroussi lors de son interview.