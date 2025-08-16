Tunisie: Santé - Une application pour localiser les pharmacies de garde bientôt disponible

15 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Mustapha Aroussi, a annoncé le lancement prochain d'une application mobile permettant de localiser les pharmacies assurant le service de garde.

Cette révélation a été faite lors de son intervention dans l'émission « Midi Mag » diffusée sur Radio Méditerranée Internationale ce vendredi. La nouvelle plateforme numérique offrira aux usagers la possibilité de géolocaliser instantanément les officines en service grâce à une carte interactive constamment mise à jour. Cette solution technologique vise à faciliter l'accès aux médicaments, particulièrement pendant les weekends et jours fériés.

Lors de son intervention, Aroussi a tenu à rappeler l'obligation légale imposant à tout pharmacien fermant son officine d'afficher clairement les coordonnées de son remplaçant. Cette mesure réglementaire a pour objectif de garantir la continuité du service pharmaceutique sur l'ensemble du territoire national.

Dès à présent, une version préliminaire de la plateforme est accessible via le site medicapp.tn/cnoptLocalisation. Les autorités pharmaceutiques encouragent vivement tous les professionnels du secteur à y enregistrer leurs informations pour optimiser l'efficacité du dispositif.

Le lancement officiel de l'application mobile est programmé pour les prochaines semaines. Une campagne d'information à destination du grand public accompagnera ce déploiement. « Cette initiative concrétise notre engagement permanent à garantir l'accès aux soins pour tous les citoyens, à toute heure et en tout lieu », a déclaré Mustapha Aroussi lors de son interview.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.