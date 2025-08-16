Sénégal: Médina Baye - Fadilou Keïta présente les missions de la CDC à Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass

Kaolack — Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), Fadilou Keïta, a rendu vendredi une visite de courtoisie au khalife de Médina Baye à Kaolack (centre), Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, à qui il a présenté les missions de la structure qu'il dirige, a constaté l'APS.

Il a rappelé que la CDC a une mission de service public et, à ce titre, travaille directement avec les collectivités territoriales, en soulignant que les foyers religieux sont des institutions sociales parmi ces collectivités territoriales.

Fadilou Keïta et sa délégation ont effectué la prière de la mi-journée aux côtés du patriarche de Médina Baye, en présence des dignitaires de la Faydatou Tidjania et de nombreux fidèles, à la grande mosquée de la cité religieuse de la capitale du Saloum.

"Donc, il était important, en cette veille de la célébration du Mawlid [commémorant la naissance du prophète Mohammed, PSL), de venir dans une cité aussi symbolique que Médina Baye, auprès du khalife Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, pour lui témoigner notre affection, notre appartenance à cette communauté mais aussi solliciter de lui des prières à l'endroit du président de la République, de tout le Sénégal, de son Premier ministre et de l'ensemble de son gouvernement", a-t-il déclaré.

M. Keita en a profité pour présenter au khalife la Caisse des dépôts et consignations, ce qu'elle fait en direction des collectivités, mais aussi "le rôle majeur" attendu d'elle à titre de la contribution des foyers religieux dans le développement du Sénégal, processus dans lequel la CDC se veut "un acteur majeur".

"Le Saloum est un des épicentres économiques du Sénégal. Il l'a été par le passé, aujourd'hui nous sommes dans une phase transitoire pour aller vers un Saloum beaucoup plus productif, beaucoup plus important en matière d'opportunités et de possibilités pour la jeunesse, les acteurs économiques et l'ensemble de ces flux migratoires qui transitent dans cette zone", a indiqué le DG de la CDC.

Il considère le Saloum comme un carrefour international regorgeant "d'énormes potentialités" et qui peut compter sur une jeunesse "extrêmement importante".

"Kaolack est aussi une ville politique. Si les acteurs des différents segments de l'économie, de la scène politique, de la culture et autres sont mobilisés autour du développement économique et social de la région, on pourrait avoir un Kaolack meilleur", a-t-il ajouté.

Fadilou Keita considère que le khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass, "un des pionniers et acteurs majeurs du développement économique", fait partie de ces acteurs-là.

Le khalife de la Faydatou Tidjania a magnifié la démarche de M. Keita, assimilant sa visite à un geste d'une "haute portée", qui se traduit par le fait que les populations doivent sentir la présence de leurs dirigeants à chaque fois que le besoin se fait sentir.

"Nous, autorités religieuses et temporelles, avons le même souhait, la même ambition: le développement de notre pays, le Sénégal, dans la foi en Dieu. Quiconque adopte une telle démarche ne peut que rendre grâce à Dieu", a répondu le guide religieux.

Il a remercié Fadilou Keita de sa visite et a prié pour "la paix, une vie saine, dans un pays développé, qui soit cité parmi les plus pacifiés du monde".

"Nous voulons la paix pour notre pays. Nous prions pour que nos autorités et leur gouvernement soient fortifiés, que notre président de la République soit sur le bon chemin et que notre pays soit développé aux plans économique et social [...]", a-t-il conclu.