Sénégal: L'Assomption invite les chrétiens à l'espérance et à la charité (vicaire)

L'Assomption, célébrée ce vendredi en commémoration de la solennité de l'élévation "corps et âme à la gloire céleste" de la Vierge Marie, est un moment de communion durant lequel les fidèles chrétiens sont invités à l'espérance et à être charitables les uns envers les autres, a indiqué le vicaire à la paroisse Sainte-Marthe de Mbour (ouest), Thierry Guérin Boutaud.

"C'est une communion qui nous invite à être charitables les uns envers les autres, à croire en Dieu et à espérer en Dieu, à pardonner aux autres et aussi à donner notre vie pour les uns et les autres comme Jésus l'a fait", a-t-il expliqué à l'APS

Pour le religieux, "l'Assomption, c'est la résurrection de Marie en son corps et son âme, c'est-à-dire sa montée au ciel par la gloire de Dieu auprès de Dieu et de Jésus ressuscité en son âme et son corps".

"Quand nous fêtons Marie, nous fêtons ce que Dieu a fait pour Marie et quand nous fêtons ce que Dieu a fait pour Marie, c'est que nous fêtons l'espérance que Dieu fera de même pour nous", a expliqué le religieux.

Thierry Guérin Boutaud a par ailleurs invité les fidèles chrétiens "à rendre grâce à [Dieu], pour toutes ces merveilles qu'il a faites pour Marie et pour chaque croyant".

"Le fait que nous fêtons ceux du ciel, nous rappelle que nous ne sommes sur terre que pour un temps", a-t-il précisé, soulignant que l'Assomption "appelle au partage puisque que nous ne sommes que de passage sur la terre".