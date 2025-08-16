Sénégal: Fleuve Sénégal - Risques de crues à Bakel et Matam dans les prochaines 48 heures (services hydrologiques)

15 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le fleuve Sénégal pourrait déborder à Bakel et Matam dans les prochaines 48 heures si la tendance actuelle de la situation hydrologique se poursuit ou se maintient, ces deux stations étant proches d'atteindre leur cote d'alerte, apprend-on des services hydrométéorologiques compétents.

"A la station de Bakel, le niveau du plan d'eau était ce matin à 8, 25 mètres alors que sa cote d'alerte est de 10 mètres. On n'est donc qu'à 1,75 mètre de la cote d'alerte", lit-t-on dans une note de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau transmise vendredi à l'APS.

"Du côte de Matam, poursuit le texte, on n'est plus qu'à 1,57mètre de la cote d'alerte de 8 mètres", le niveau de l'eau étant "à 6,43 mètres", ce vendredi matin.

La situation hydrologique du fleuve Sénégal dans les autres stations se rapproche également de leur cote d'alerte.

"A Kidira, on n'est plus qu'à 2,34 mètres de la cote d'alerte. A Podor, le plan d'eau était ce [vendredi] matin à 3,75 mètres de la cote d'alerte de 5 mètres tandis qu'à Saint-Louis, la station hydrométrique affichait ce matin un niveau de 0,93 m sur une cote d'alerte de 1,75 mètre", ajoute la DGPRE.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.