Sénégal: Fleuve Sénégal - Risques de crues à Bakel et Matam dans les prochaines 48 heures (services hydrologiques)

Dakar — Le fleuve Sénégal pourrait déborder à Bakel et Matam dans les prochaines 48 heures si la tendance actuelle de la situation hydrologique se poursuit ou se maintient, ces deux stations étant proches d'atteindre leur cote d'alerte, apprend-on des services hydrométéorologiques compétents.

"A la station de Bakel, le niveau du plan d'eau était ce matin à 8, 25 mètres alors que sa cote d'alerte est de 10 mètres. On n'est donc qu'à 1,75 mètre de la cote d'alerte", lit-t-on dans une note de la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau transmise vendredi à l'APS.

"Du côte de Matam, poursuit le texte, on n'est plus qu'à 1,57mètre de la cote d'alerte de 8 mètres", le niveau de l'eau étant "à 6,43 mètres", ce vendredi matin.

La situation hydrologique du fleuve Sénégal dans les autres stations se rapproche également de leur cote d'alerte.

"A Kidira, on n'est plus qu'à 2,34 mètres de la cote d'alerte. A Podor, le plan d'eau était ce [vendredi] matin à 3,75 mètres de la cote d'alerte de 5 mètres tandis qu'à Saint-Louis, la station hydrométrique affichait ce matin un niveau de 0,93 m sur une cote d'alerte de 1,75 mètre", ajoute la DGPRE.