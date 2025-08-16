Sénégal: Sedhiou - Les fidèles invités 'à vivre de la charité de Dieu et de la charité envers les hommes'

Sédhiou — Le curé de la paroisse Saint Jean l'évangéliste de Sédhiou (sud), Thierry Joseph Abraham Sagna, a invité vendredi les fidèles chrétiens à "vivre de la charité de Dieu et de la charité envers les hommes", pour s'élever "corps et âme", à l'image de la Vierge Marie, mère de Jésus.

"Les chrétiens espèrent contre toute espérance qu'ils seront élevés corps et âme pour aller au ciel. Et pour être ressuscité, Jésus Christ a dit qu'il faut vivre de la charité de Dieu et de la charité en vers les hommes", a-t-il dit dans son homélie prononcée à l'occasion de la fête de l'Assomption, qui célèbre la montée au ciel de Marie, mère de Jésus.

Devant des centaines de fidèles catholiques du Pakao, venus commémorer "le terme de la vie terrestre" de la Vierge Marie, le curé de la paroisse Saint Jean l'évangéliste a déclaré que "la célébration de cette fête relate l'élévation de celle qui a porté son fils Jésus Christ au ciel, corps et âme".

Thierry Joseph Abraham Sagna a également assuré que l'assomption de la Vierge Marie est la continuation de la résurrection de Jésus Christ. "Jésus est mort ressuscité, a promis la vie et la Vierge Marie suit le même chemin", a-t-il insisté.

La Vierge Marie a toujours fait l'objet d'une grande dévotion de la part des fidèles catholiques qui lui vouent "une grande affection" et l'associent dans les prières "pour que les cent-cinquante ans que l'Eglise de Sédhiou va célébrer les 26, 27 et 28 décembre 2025, puissent se dérouler correctement".

Selon Théophile Sanka, secrétaire général du conseil pastoral paroissial, la paroisse Saint Jean l'évangéliste de Sédhiou reste "mobilisée pour réussir cet évènement qui ne laisse personne en rade. Tout le monde est impliqué, notamment les paroissiens d'ici et d'ailleurs, qui ont connu et aimé la paroisse de Sédhiou".

"Nous célébrons les cent-cinquante ans, c'est-à-dire la présence du Christ et de la mission de l'Eglise catholique dans le Pakao. Cette mission n'était pas quelque chose de petit. Les débuts de l'Eglise à Sédhiou n'étaient pas faciles. Voilà, aujourd'hui, nous sommes arrivés à avoir une grande église", a-t-il fait valoir.

"Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il n'a pas plu. La pluie s'infiltre par le toit dans l'Eglise", a fait signalé le secrétaire général du conseil pastoral paroissial, plaidant ainsi auprès des autorités administratives locales "mais surtout de tout le pays", pour la réfection du lieu de culte afin de permettre aux fidèles d'y prier avec quiétude.