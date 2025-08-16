Sénégal: Un assistant IA pour agents communautaires en cours de déploiement au pays

Dakar — L'entreprise sociale Kajou annonce avoir commencé à déployer au Sénégal une solution innovante de formation numérique hors ligne et d'assistant IA pour les agents communautaires de santé (ACS), "avec 2.000 cartes en cours de distribution", en vue d'arriver à une couverture nationale et une extension progressive vers d'autres pays de la sous-région.

Dénommée kSanté, cette solution d'e-learning et d'assistant IA en langue locale dédiée aux agents communautaires de santé, fonctionnant sans connexion Internet, a été lancée le 11 juillet dernier, en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Action Sociale, rapporte un communiqué transmis à l'APS, vendredi.

"Après avoir prouvé son impact en Côte d'Ivoire auprès de 5.000 agents (+10% d'augmentation des connaissances après quatre mois d'utilisation), kSANTÉ a déjà commencé son déploiement au Sénégal, avec 2.000 cartes en cours de distribution", lit-on dans ce communiqué.

"Grâce au soutien du Grand Challenges Sénégal et de la Fondation Roi Baudouin, la solution ambitionne une couverture nationale et une extension progressive vers d'autres pays de la sous-région", peut-on encore lire.

Selon le communiqué, kSANTÉ est une solution conçue pour répondre à certains "enjeux majeurs" du secteur, dont le besoin d'un parcours de formation complet comprenant 14 modules interactifs sur les maladies prioritaires, la prévention, le diagnostic et la relation patient, co-créés avec les autorités sanitaires.

Il ajoute que kSanté est un assistant IA embarqué, entraîné sur le corpus documentaire du ministère de la Santé, capable de répondre aux questions des agents communautaires de santé "de manière contextualisée et sourcée, même sans connexion Internet".

KSanté transforme le téléphone en bibliothèque de contenu et permet de former les agents sur le terrain, sans dépendre de la connectivité ni consommer de données, indique la même source.

Elle signale que cette solution propose un suivi personnalisé, avec des données anonymisées qui alimentent les autorités sanitaires en indicateurs fiables sur les progrès et les besoins des agents.

"Présents au plus près des populations, notamment dans les zones rurales éloignées", les agents communautaires de santé "constituent la première ligne de prévention et de prise en charge des maladies prioritaires, de la santé maternelle et infantile et des urgences sanitaires. Pourtant, faute de formations accessibles et continues, leur potentiel reste trop souvent sous-exploité", note le communiqué.

Créée par l'ONG Bibliothèques Sans Frontières, Kajou est une entreprise sociale basée au Sénégal et en Côte d'Ivoire.

Spécialisée dans la conception de solutions numériques inclusives, Kajou oeuvre depuis 5 ans à rendre l'éducation, la santé et la formation professionnelle accessibles à tous, grâce à des technologies frugales et des contenus adaptés aux contextes locaux.