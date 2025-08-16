Sénégal: Un projet de reboisement de la forêt classée de Naéré lancé à Ngnith

Naéré (Ngnith) — Bidew Africa, une organisation engagée dans la protection de l'environnement a lancé, vendredi, un projet de reboisement de la forêt classée de Naéré, un espace de 3 hectares considéré comme "un patrimoine naturel" dans la commune de Ngnith.

Cette initiative citoyenne majeure est appuyée par la Réserve de biosphère transfrontière du Delta du fleuve Sénégal (RBTDS), en collaboration avec le service des Eaux et Forêts, selon les initiateurs.

"Ce projet qui vise à restaurer la biodiversité locale et à protéger l'écosystème, est une réponse concrète aux défis environnementaux auxquels la forêt est confrontée. Cette initiative est une première étape vers une reforestation à grande échelle", a dit le directeur exécutif de Bidew Africa, Magatte Diaw, à l'occasion de la cérémonie de lancement du projet.

Il a appelé les populations, les partenaires techniques et financiers et l'État à se mobiliser pour amplifier cette initiative.

Il a fait savoir que la forêt classée de Naéré subit des pressions importantes dues à "l'exploitation abusive du bois et aux effets du changement climatique".

Le site témoin de 3 hectares, sécurisé par un grillage, constitue, d'après M. Diaw, "un espoir pour la régénération de la forêt et la préservation de son patrimoine naturel".

En plus de cette initiative de reforestation, Bidew Africa et ses partenaires comptent restaurer l'écosystème, mais aussi, sensibiliser les communautés locales sur l'importance de "préserver ce capital vert pour les générations futures".

"Cette initiative est un exemple concret de l'engagement citoyen en faveur de la protection de l'environnement et de la promotion du développement durable", a fait savoir son directeur exécutif.