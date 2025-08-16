Sénégal: Les catholiques invités à suivre l'exemple de Marie pour 'connaître la gloire et l'élévation'

Dakar — L'abbé Judicaël Léonard Nadiacan, prononçant vendredi son homélie à l'occasion de la célébration de l'Assomption à la paroisse "Enfant Jésus de Prague" de Tivaouane Peulh, à Dakar, a invité les fidèles catholiques à suivre l'exemple de Marie, pour connaître la gloire et l'élévation.

"Si nous voulons connaître un avancement dans notre vie spirituelle, dans nos activités professionnelles, en famille, dans le quartier, il nous faut accepter de prendre, comme Marie, l'ascenseur de Dieu", a déclaré.

"Parce qu'elle a accepté de servir, Marie a été élevée [...] L'abaissement de la Vierge-Marie, c'est ce qui lui a valu d'être considérée comme la reine du ciel", a dit l'abbé Nadiacan dans son homélie prononcée à l'occasion de la célébration de solennité de l'assomption.

Il souligne à ce propos que "c'est par sa disponibilité et son humilité que Marie s'est retrouvée pleine de grâce, la bénie entre toutes les femmes".

Pour l'Eglise, rappelle le prêtre célébrant, "la première créature à être élevée avec son corps et son âme n'est personne d'autre que celle [Marie] qui a mis au monde le sauveur".

Le prêtre recommande d'accepter "de se mettre entre les mains de Dieu si nous voulons avancer".

"L'ascenseur dans notre vie n'est rien d'autre que les bras de Jésus. C'est lui qui fait monter", a insisté l'abbé Judicaël Léonard Nadiacan.

Il est revenu sur le sens de la célébration de l'Assomption, marquant, selon lui, "la participation singulière de la Vierge Marie à la résurrection de son fils et l'anticipation de notre résurrection à nous qui croyons en Jésus".

"Marie nous donne un exemple de ce qui nous attend une fois arrivé au ciel [...]", a dit le religieux.