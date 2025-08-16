Sénégal: Le fleuve Gambie se rapproche de sa cote d'alerte, selon les services compétents

Dakar — Le fleuve Gambie se rapproche de plus en plus de sa cote d'alerte dans différentes stations hydrométriques situées le long de ce cours d'eau, a-t-on appris vendredi des services compétents concernés.

"A la station hydrologique de Kédougou, le niveau du fleuve Gambie est à 6,25 m alors que la cote d'alerte est de 7 m. Donc, on n'est plus qu'à 0,75 m", indique la Direction de la gestion et de la Planification des ressources en eau dans une note transmise à l'APS.

"A la station hydrologique de Mako, le niveau du fleuve Gambie est à 4,24 m, alors que la cote d'alerte est de 6 m. Donc, on est à 1,76 m", ajoute le texte.

Il souligne toutefois qu'au niveau des stations hydrologiques de Simenti et Gouloumbou, la situation est moins alarmante au vu de la tendance actuelle.

"A Simenti, le niveau du fleuve Gambie est à 6,22 m pour une cote d'alerte à 13 m, tandis qu'à la station hydrologique de Gouloumbou, le niveau du fleuve est de 5,10 m pour une cote d'alerte de 12 m", indique la Direction de la gestion et de la Planification des ressources en eau.