Sénégal: Le fleuve Gambie se rapproche de sa cote d'alerte, selon les services compétents

15 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le fleuve Gambie se rapproche de plus en plus de sa cote d'alerte dans différentes stations hydrométriques situées le long de ce cours d'eau, a-t-on appris vendredi des services compétents concernés.

"A la station hydrologique de Kédougou, le niveau du fleuve Gambie est à 6,25 m alors que la cote d'alerte est de 7 m. Donc, on n'est plus qu'à 0,75 m", indique la Direction de la gestion et de la Planification des ressources en eau dans une note transmise à l'APS.

"A la station hydrologique de Mako, le niveau du fleuve Gambie est à 4,24 m, alors que la cote d'alerte est de 6 m. Donc, on est à 1,76 m", ajoute le texte.

Il souligne toutefois qu'au niveau des stations hydrologiques de Simenti et Gouloumbou, la situation est moins alarmante au vu de la tendance actuelle.

"A Simenti, le niveau du fleuve Gambie est à 6,22 m pour une cote d'alerte à 13 m, tandis qu'à la station hydrologique de Gouloumbou, le niveau du fleuve est de 5,10 m pour une cote d'alerte de 12 m", indique la Direction de la gestion et de la Planification des ressources en eau.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.