Sénégal: Ndamatou - Six personnes arrêtées pour trafic de drogue

15 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Le Commissariat d'arrondissement de Ndamatou a procédé à l'interpellation de six individus dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, renseigne dans un communiqué la division communication de la Police nationale. D'apèrs la source, ces opérations ont permis de saisir d'importantes quantités de chanvre indien et de skunk.

La Police a indiqué que lors d'un contrôle routier effectué le 12 août à 16h, trois individus ont été arrêtés. Après une fouille dans leur véhicule, les policiers ont découvert 1,5 kg de chanvre indien, 12 cornets de la même substance, ainsi qu'un paquet de skunk. Ils ont été mis en examen pour détention, trafic et offre de ces produits illicites.

Le communiqué ajoute par ailleurs qu'à la date du 14 août à 23h, deux suspects à moto ont été arrêtés en possession d'un sac contenant un véritable arsenal du dealer : cinq "camelots" de plus de 100 cornets de chanvre indien chacun, quatre cornets prêts à l'emploi et environ 400 grammes de vrac. Ils avaient également sur eux des ciseaux et du papier pour l'emballage. Ils sont poursuivis pour détention et trafic.

Autre cas d'interpellation signalé par la Police, c'est un individu à moto en possession de 60 cornets de chanvre indien et d'une somme de 10 000 FCFA, l'argent de la vente.

Les mis en causes ont été placé en garde à vue en attendant la poursuite de l'enquête.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.