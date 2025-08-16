Madagascar: Téléphérique - 40 000 à 60 000 passagers attendus par jour dans la capitale

Le Président Andry Rajoelina a procédé hier à l'inauguration de la ligne Orange s'inscrivant dans le premier transport par câble de Madagascar.

Le régime Rajoelina multiplie les inaugurations de zavabita pile au moment où le pays s'apprête à accueillir plusieurs Chefs d'Etat et de Gouvernement africains dans le cadre du 45ème Sommet de la SADC.

Après avoir inauguré jeudi l'Enara Galleria, un parc d'exposition nouvellement construit du côté de Tsarasaotra Ambodifasina, le président Andry Rajoelina a procédé hier à l'inauguration de la première ligne téléphérique de Madagascar. Il s'agit de la ligne Orange reliant la station Ambatobe à la station Anosy devant l'hôtel Carlton, passant par la station La City Ivandry.

La ligne est composée de 7 stations et 198 cabines. Une étape importante dans la modernisation du transport public dans la capitale. En effet, après 25 mois de travaux, le premier projet de transport par câble du pays est désormais opérationnel et ouvert au grand public.

1200 véhicules de moins. Pour ce début, le téléphérique fonctionnera uniquement pendant les heures de pointe (7h à 9h et 16h à 18h). Le prix du ticket est de 3000 Ariary. La Ligne Orange va certainement être pris d'assaut à partit de ce jour. D'après le Chef de l'Etat, entre 40 000 à 60 000 passagers par jour vont voyager à bord de ce nouveau moyen de transport urbain.

Il a surtout insisté sur les bénéfices que va procurer le téléphérique sur le quotidien de la population de la Ville des Mille, notamment l'allègement de la circulation car selon le Chef de l'Etat, le TPC entraînera une réduction jusqu'à 1200 véhicules de moins par jour qui vont circuler dans les rues de Tana.

Actuellement alimentée par des groupes électrogènes, le téléphérique passera à un système sur batteries dans 2 mois, puis à une alimentation solaire d'ici le début de l'année 2026 afin de garantir une autonomie énergétique totale.

450 emplois directs. A noter que la réalisation du premier téléphérique Malagasy a été assurée par l'entreprise POMA, leader mondial dans ce domaine, avec l'appui d'une dizaine de sociétés locales. Le projet en question a généré 450 emplois directs et des centaines d'emplois indirects.

Durant cette cérémonie, le président Andry Rajoelina a répondu à ses détracteurs en annonçant que : « le développement que nous apportons est pour tout le monde. Ne laissez personne nous décourager. Que ce soit les critiques ou les attaques, je les considère comme des engrais pour nourrir le patriotisme qui est en moi pour développer Madagascar ».

Le TGV qui a réussi son pari de réaliser le premier téléphérique du pays, a aussi tenu à rappeler que « ce projet innovant appartient à tous les Malagasy. Le téléphérique n'a pas été fait pour moi tout seul. En tout cas je ne peux pas le ramener chez moi. C'est destiné à la population », a-t-il déclaré.

Temps record. A noter aussi que samedi, le couple présidentiel a procédé à l'ouverture officielle du Bazar de la SADC à l'Enara Galleria, Ambodifasina Tsarasaotra. Cette infrastructure a été réalisé en un temps record de quatre mois. Cet espace moderne sera un lieu de rencontres économiques et culturelles d'envergure internationale.

A l'exemple du Bazar de la SADC qui rassemble plus de 300 exposants et plus de 200 stands couvrant différents secteurs tels que l'artisanat, le textile, la bijouterie, les métaux précieux, la décoration, les bois, la gastronomie et les produits locaux.

Le secteur de l'artisanat, qui emploie directement ou indirectement environs 3 millions de personnes et contribue à hauteur de 15 % du PIB national, bénéficie d'une visibilité exceptionnelle à travers cet événement.

Quant à elle, la Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa a fait savoir que le marché de la SADC représente un potentiel de 400 millions de consommateurs, ouvrant des perspectives d'exportation accrues pour les artisans Malagasy. Le Bazar de la SADC se présente comme une vitrine économique, culturelle et diplomatique pour Madagascar.

Après l'Enara Galleria et le téléphérique, le président Andry Rajoelina et son épouse Mialy Rajoelina vont aussi procéder à l'ouverture officielle d'une partie de l'autoroute Tana - Tamatave ce lundi.