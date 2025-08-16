Afrique: Cyril Ramaphosa à Madagascar - Quid de la restitution des 73,5 kilos d'or ?

Parmi les chefs d'Etat membres de la SADC, le président Cyril Ramaphosa est particulièrement attendu, en raison du poids de l'Afrique du Sud dans l'arène régionale mais aussi des 73,5 kilos d'or saisis en janvier 2021 à Johannesburg avec pour destination finale Dubaï.

Voa-dalana

5 ans et 7 mois après, Madagascar attend toujours la restitution des lingots d'or sortis illicitement de la Grande Ile où l'affaire a été d'ailleurs jugée par le Pôle Anti-Corruption en décembre 2022. On attend de voir si le numéro Un sud-africain dont l'arrivée était prévue hier soir, a emmené dans ses valises, le précieux « voa-dalana ».

A l'instar du Premier ministre mauricien qui avait restitué officiellement, en marge du Vème Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Commission de l'Océan Indien (COI), les 45 lingots d'or de 25,5 kilos saisis à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam le 10 janvier 2019.

Décision de justice

« Un acte de fraternité entre les deux îles voisines », selon le chef du gouvernement mauricien. « La preuve d'une coopération régionale déterminée à lutter contre les trafics », a déclaré le président malgache. Lequel a ordonné le dépôt de l'or restitué à la Banque Centrale de Madagascar. Comme c'était le cas des 28 lingots d'or saisis par les douanes comoriennes en décembre 2021 et restitués puis rapatriés à Madagascar le 14 mars 2025.

Le Tribunal de Première Instance de Moroni ayant reconnu que les lingots saisis appartiennent à Madagascar. Même décision de la justice mauricienne qui a tranché en faveur de « la restitution à Madagascar des lingots, s'agissant d'une exportation illicite ».

Age d'or

Quid de la décision des autorités en Afrique du Sud en général et de la justice sud-africaine en particulier ? Une chose est sûre, Cyril Ramaphosa ne peut apporter de meilleur cadeau pour Madagascar qu'il rêve de visiter, tel qu'il l'avait confié, lors de sa rencontre avec son homologue malgache, le 15 juin 2023 à Genève, en marge du Sommet de l'Organisation Internationale du Travail. Depuis, Madagascar a effectué tout un ...travail pour la restitution des 73,5 kilos d'or dont la provenance et l'illicéité ne font pas l'ombre d'un doute.

Une restitution qui marquerait davantage l'âge d'or des relations entre l'Afrique du Sud et Madagascar, pour ne rappeler que le fait pour la Grande Ile d'avoir accueilli la représentation de l'ANC du temps de la lutte contre l'apartheid qui s'était soldée par l'accession de la majorité noire au pouvoir en Afrique du Sud. Le président Cyril Ramaphosa sait certainement que la fraternité et la coopération régionales valent plus que de l'or.