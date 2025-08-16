Madagascar: Drames sur la RN4 - Deux morts dans deux accidents distincts

La route nationale 4 (RN4) a été le théâtre de deux accidents mortels en moins de 24 heures, causant la mort de deux conducteurs et blessant plusieurs passagers, dont un enfant de 5 ans grièvement atteint. Les deux drames se sont produits dans le district d'Ankazobe, dans des circonstances similaires.

Andranofeno-Sud

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 1h15 du matin, un accident s'est produit au niveau du PK 139+100, à Andranofeno-Sud, toujours dans le district d'Ankazobe. Un minibus de marque Mercedes-Benz transportait des élèves d'un institut privé de Sabotsy Namehana en route pour une colonie de vacances. Alors qu'il se dirigeait vers Mahajanga, le véhicule a quitté la chaussée et s'est renversé.

Le bilan est lourd : le conducteur est décédé sur le coup et quatre autres personnes ont été grièvement blessées. Elles ont été évacuées vers Antananarivo pour y recevoir des soins. Les premières constatations laissent penser qu'un manque de sommeil et une perte de contrôle du véhicule seraient à l'origine de cet accident.

Un 4x4 dans un ravin

La veille, mercredi 13 août, vers 18h00, un autre drame est survenu au PK 169+300, au niveau du fokontany de Mangarano, commune rurale de Tsaramandroso, toujours dans le district d'Ankazobe. Un 4x4 de marque Toyota Hilux, en provenance d'Antananarivo et à destination de Mahajanga, a lui aussi quitté la route avant de basculer dans un ravin profond de 30 mètres.

Le bilan est tout aussi tragique : le chauffeur, un homme de 34 ans, a perdu la vie. Trois autres passagers ont été blessés, dont un enfant de 5 ans dans un état critique. Les victimes ont été prises en charge et transportées dans un centre de soins. Selon la gendarmerie, l'excès de vitesse et l'imprudence du conducteur pourraient être à l'origine de l'accident. Des enquêtes sont en cours pour déterminer précisément les causes exactes de ces deux tragédies.