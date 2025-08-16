Afrique: SADC - Le groupe HV au coeur du 45e sommet

16 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le Groupe HV (Hematlal Veljee) marque de son empreinte le 45e Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) à Madagascar en tant que Partenaire Platinium.

Présent à travers des stands dynamiques et innovants, le groupe illustre son engagement indéfectible envers l'avenir industriel de Madagascar et de la région. Les stands du Groupe HV, véritables vitrines de son ambition, mettent en lumière ses trois axes stratégiques :

l'investissement dans le capital humain, le soutien à une croissance durable et inclusive, et une action responsable envers les communautés et l'environnement. Ces priorités, en parfaite

résonance avec les objectifs de la SADC, traduisent une vision d'un développement régional intégré et équitable.

