Madagascar: Tourisme - Ouverture de circuits nocturnes dans cinq parcs nationaux à partir du 1er septembre

La vie nocturne de Madagascar est fascinante et mérite d'être explorée lors d'un voyage afin de découvrir autrement ses richesses en biodiversité, d'après les témoignages des touristes qui ont déjà passé la nuit dans les forêts des Aires Protégées.

Les voyageurs désirant visiter la destination Madagascar auront l'opportunité de profiter pleinement de cette expérience au coeur de la nature puisque les circuits nocturnes seront ouverts au grand public dans cinq parcs nationaux sous la gérance de Madagascar National Parks, et ce, à partir du 1er septembre 2025.

Il s'agit, notamment des parcs de Ranomafana dans la région de Matsiatra Ambony, d'Analamazaotra-Mantadia à Andasibe, de Masoala et de Nosy Mangabe dans la partie Nord-Est de l'île ainsi que des parcs d'Ankarafantsika dans la région de Boeny et de Lokobe à Nosy-Be.

Ce sera une occasion unique pour les visiteurs aussi bien nationaux qu'étrangers de plonger au coeur des forêts à la tombée de la nuit tout en observant les espèces faunistiques nocturnes faisant la renommée de la grande île sur la scène internationale. Les touristes pourront également y entendre les chants mystérieux de ces animaux nocturnes dans une ambiance envoûtante.

Les plus étranges

Force est de remarquer que Madagascar abrite une faune nocturne diversifiée et fascinante. Parmi lesquelles, on peut citer, entre autres, une espèce de lémurien connue sous l'appellation de « Aye-Aye », qui est l'un des animaux les plus étranges de Madagascar, selon les explications scientifiques.

Ce primate nocturne est facilement reconnaissable à ses grandes oreilles et ses longs doigts utilisés pour extraire des insectes et des larves de l'écorce des arbres qui constituent ses principales nourritures. Ses yeux lumineux lui permettent également de s'adapter naturellement à la vie nocturne, a-t-on appris. Vient ensuite le « Fosa » qui est le plus grand prédateur et une espèce endémique de Madagascar.

Il est souvent comparé à une combinaison de chat et de mangouste mesurant jusqu'à 1,5 mètre de long, queue incluse. Ce grimpeur exceptionnel chasse une variété de proies, y compris les lémuriens, les oiseaux et les petits mammifères. C'est un animal solitaire, principalement actif la nuit, bien qu'il puisse aussi chasser pendant la journée, a-t-on évoqué.

Maîtres du camouflage

Les microcèbes qui sont des lémuriens de très petite taille, voire les plus petits primates du monde, font également partie des animaux nocturnes de la Grande île, sans parler des lépilémurs. Ils se nourrissent d'insectes, de fruits et de fleurs. Les chirogales et les tenrecs sont également actifs la nuit. Les premiers se nourrissent abondamment durant la saison humide et entrent en hibernation pendant la saison sèche tandis que les seconds sont des petits mammifères insectivores ressemblant à un hérisson ou une taupe.

Les geckos à queue en feuilles sont également d'autres animaux nocturnes visibles à Madagascar, sans compter ses 4 000 espèces de papillons de nuit dont le pays regorge. Ils sont des maîtres du camouflage en se fondant parfaitement dans leur environnement. Mais ce n'est pas tout ! La Grande île dispose d'une autre espèce faunistique active dans la nuit.

Il s'agit de la « Tomato Frog » qui est une grenouille colorée, allant du rouge au jaune vif. Lorsqu'elle est menacée, elle sécrète une substance toxique qui irrite la peau et les muqueuses des prédateurs. Sa couleur vive est un avertissement de sa toxicité. Les « Tomato Frogs » sont nocturnes et passent la journée, enfouies dans le sol ou la litière de feuilles, a-t-on exposé.

Évacués à 20h00

Pour observer cette faune nocturne, il est ainsi conseillé de faire appel à un guide local expérimenté car certains animaux sont difficiles à repérer. Les visites guidées commenceront à partir de 18h30. Ensuite, les parcs devraient être évacués à 20h00. La durée de la visite des circuits nocturnes s'élève à 1 heure et demie.

Quant au tarif appliqué aux visiteurs, il est fixé à 50 000 Ar par personne, selon le communiqué de Madagascar National Parks. En outre, le déploiement d'un éclairage écologique à faible luminosité ainsi que l'utilisation d'un appareil photographique sans flash soit en mode nocturne sont fortement conseillés pour éviter de ne pas effrayer les animaux.

Dans la foulée, Madagascar National Parks appelle au respect strict de la flore et de la faune ainsi que son habitat naturel tout en restant patient et silencieux. Par ailleurs, cet organisme annonce que les circuits nocturnes dans les autres parcs nationaux demeurent strictement interdits.