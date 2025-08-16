Afrique Australe: Bazar de la SADC - L'Artisanat malgache à l'honneur

En marge de la tenue du sommet de la SADC, l'Enara Galleria d'Ambodifasina Tsarasaotra accueille jusqu'au 18 août 2025 un grand marché dédié au savoir-faire artisanal malgache.

Baptisé « Bazar de la SADC », cet événement a ouvert ses portes le 14 août, offrant une vitrine exceptionnelle aux artisans et entrepreneurs locaux. Organisé dans le cadre du sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) à Antananarivo, l'événement constitue une occasion unique de présenter aux délégations étrangères, venues des pays membres, la richesse et la diversité de l'artisanat malgache.

Plus de 200 stands sont installés sur le site, regroupant près de 300 participants issus de divers horizons. Les visiteurs peuvent y découvrir un large éventail de créations : objets de décoration, bijoux, textiles, produits culinaires et spécialités locales, mais aussi oeuvres alliant tradition et innovation. Outre les producteurs artisanaux, des acteurs connexes y prennent également part, parmi lesquels se trouvent des établissements de financement, des compagnies d'assurance et des fournisseurs d'équipements.

Leur présence vise à soutenir le développement et la professionnalisation du secteur, en facilitant l'accès aux services et aux ressources indispensables à la croissance des activités artisanales.

Vitrine stratégique

Pour les organisateurs, ce rendez-vous constitue un double avantage. D'abord, stimuler les opportunités commerciales pour les artisans, et ensuite, renforcer la visibilité internationale de l'artisanat malgache. La venue de nombreux visiteurs étrangers, notamment les membres des délégations officielles, représente une vitrine stratégique pour nouer des contacts, trouver des débouchés et promouvoir le "Made in Madagascar" au-delà des frontières.

En parallèle des expositions, des échanges et rencontres professionnelles sont prévus, afin de favoriser le réseautage entre artisans, institutions et acheteurs potentiels. L'événement ambitionne ainsi de contribuer à la valorisation des métiers d'art et à la dynamisation de l'économie locale.

Le « Bazar de la SADC » reste ouvert au public jusqu'au 18 août, invitant amateurs, curieux et professionnels à venir apprécier l'authenticité et la créativité qui font la fierté du patrimoine artisanal de Madagascar.