Afrique Australe: SADC - Alliance énergétique et agricole portée par Madagascar et ses Universités

La SADC mise sur la coopération académique et politique pour accélérer la transformation du secteur énergétique et agricole en Afrique australe. L'Université d'Antananarivo devient un carrefour régional pour cette transition.

L'Afrique australe dispose d'atouts considérables pour relever le double défi de la transition énergétique et de la transformation agricole. Ressources naturelles abondantes, fort potentiel en énergies renouvelables et vastes terres arables, etc. Mais, pour traduire ce potentiel en progrès concret, la coopération régionale et le partage d'expertise apparaissent comme des leviers indispensables.

Tels sont les propos des participants à la conférence publique organisée à l'Université d'Antananarivo, le 14 août dernier. Organisé sur le thème « L'intégration régionale : levier pour une accélération énergétique et une transformation agricole », en marge du Sommet de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), l'événement a réuni ministres, diplomates, experts et universitaires venus de plusieurs pays membres.

Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Loulla Chaminah, seule une coopération renforcée et une mutualisation des savoirs permettront de transformer les atouts énergétiques et agricoles de la région en développement durable et inclusif. Elle a réaffirmé l'engagement de Madagascar à porter cette vision intégratrice, fondée sur l'innovation et le partage d'expertise.

Carrefour

Le président de l'Université d'Antananarivo, Pr Rivoarison Randrianasolo, a salué le choix de son institution comme cadre de ces réflexions stratégiques, y voyant la reconnaissance du rôle central du monde académique dans les dynamiques de développement.

Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères et présidente du Conseil des ministres de la SADC, Rafaravavitafika Rasata, a souligné l'importance d'impliquer davantage les universités dans les décisions liées à l'intégration régionale, rappelant qu'elles forment les leaders et innovateurs de demain.

Cette rencontre, qui a rassemblé également plusieurs membres du gouvernement malgache et des représentants de haut niveau de la SADC, a permis d'identifier des pistes concrètes pour renforcer la collaboration régionale dans les domaines de l'énergie durable et de la modernisation agricole.