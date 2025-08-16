Madagascar: EKAR - JMJ Mada du 25 au 31 août 2026 à Toamasina

Les dates des JMJ Mada XI édition ont été dévoilées hier par le Mgr Jean Nicolas Rakotojaona lors d'une messe à la cathédrale Andohalo. Elles se tiendront à Toamasina du 25 au 31 août 2026.

Le onzième rassemblement des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) de Madagascar, le « JMJ Mada XI », se déroulera dans la ville portuaire de Toamasina du 25 au 31 août 2026. L'annonce a été faite hier par Mgr Jean Nicolas Rakotojaona lors d'une messe solennelle à la cathédrale Immaculée-Conception Andohalo.

Le thème de cet événement, qui est au coeur de la foi et de l'engagement des jeunes, est tiré de l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 27 : « Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement ».

Ce verset souligne l'importance de la mission d'évangélisation pour chaque jeune chrétien. Les inscriptions pour cet événement très attendu ouvriront le 1er janvier 2026 et se clôtureront le 30 avril 2026. Les jeunes Malgaches sont invités à se préparer spirituellement et matériellement pour ce grand rendez-vous de communion, de partage et de foi.

Assomption

Hier, l'Église catholique a célébré avec ferveur l'Assomption, une des fêtes majeures du calendrier liturgique. À Madagascar, cette journée a revêtu une signification particulière : de nombreuses paroisses ont profité de la solennité de l'occasion pour organiser des confirmations, un sacrement marquant une étape importante dans la vie de nombreux fidèles. L'Assomption commémore l'entrée de la Vierge Marie, mère de Jésus, dans la gloire de Dieu, une fois sa vie terrestre achevée.

Contrairement à la croyance populaire qui se limite à sa montée au ciel, la tradition catholique célèbre en réalité un triple événement : sa mort, sa résurrection, son élévation au ciel et son couronnement. A la cathédrale d'Andohalo, c'était la célébration solennelle de l'Assomption de la Vierge Marie - Sainte Eucharistie mais également la remise de la Croix des JMJ Mada et de l'Icône de la Vierge Marie au Diocèse de Toamasina.