Afrique Australe: Forum SAYoF - Les jeunes de la SADC réunis à Antananarivo

16 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La septième édition du Southern Africa Youth Forum (SAYoF) se tient depuis hier au QG Tanora à Ankorondrano. Ce forum, organisé en marge du sommet officiel de la SADC, rassemble pendant trois jours les représentants de la jeunesse issus des 16 pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe. L'événement est soutenu par l'Union Africaine et plusieurs partenaires internationaux.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Marson Moustapha, en présence de Prudence Nonkululeko Ngwenya, représentante du Gender and Youth Directorate de la Commission de l'Union Africaine. « Ce forum constitue une plateforme essentielle pour permettre aux jeunes de s'exprimer librement sur les enjeux qui les concernent. Leur voix mérite d'être entendue au plus haut niveau, notamment au sein des instances internationales », a déclaré le ministre.

Placée sous le thème « Pan-Africanism in Action: Mobilizing Youth for Sustainable Development and Civil Engagement », cette rencontre vise à promouvoir l'engagement civique et le développement durable à travers le dialogue intergénérationnel.

Les jeunes participants souhaitent remettre un rapport au président Andry Rajoelina avant son départ pour l'Assemblée générale des Nations Unies, afin que leurs aspirations soient portées sur la scène internationale.

Des tables rondes, des ateliers et des échanges thématiques rythmeront ces trois jours à Ankorondrano. L'objectif commun des organisateurs et des partenaires est de valoriser la voix des jeunes et de renforcer leur rôle au sein de la SADC.

