Madagascar: Présidence de la FKJM - Course à la succession du pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi

Le XXème grand synode de l'église FJKM a débuté à Tolagnaro le 13 août 2025 pour prendre fin le 20 août, et au cours duquel sera connu le nom du successeur du Révérend Dr Irako Andriamahazosoa Ammi à la tête de l'église protestante réformée, pour un nouveau mandat de quatre ans.

541 participants sont présents depuis le début de la semaine au vingtième grand synode de l'église FJKM. Ce grand rendez-vous quadriennal représentant l'organe suprême qui décide de l'orientation et de l'ensemble des activités de la FJKM pour les quatre années à venir, se terminera par l'élection du nouveau président de la FJKM et des autres membres du bureau central de l'église. Pour rappel, le président sortant, sur le départ à la retraite après deux mandats successifs, n'assurera ainsi plus sa propre succession..

Le premier jour du grand synode, le 13 août dans l'après-midi, s'est tenue l'élection du bureau du grand synode, chargé de gérer et de mener jusqu'à son terme l'ensemble des éléments et activités inscrits à l'ordre du jour durant les huit jours que durera le grand synode. Au deuxième jour, les conférences et communications orales sur divers sujets impliquant la FJKM ont meublé la première demi-journée.

Les sujets tels l'identité de la FJKM, ou encore l'église face aux défis de la protection de la biodiversité, y ont été abordés, témoignant de la participation active de l'église aux grands défis aussi bien au sein de l'église qu'au niveau de la société.

S'ensuivit - après le rapport détaillé des réalisations durant le mandat 2021-2025, présenté par le président sortant de la FJKM - le début des travaux des six commissions du grand synode, qui se pencheront pendant près de trois jours sur la mission première de la FJKM ainsi que sur les grands axes stratégiques de l'église, incluant l'évangélisation, l'éducation, ou encore la participation à la vie nationale. Durant les trois derniers jours, du lundi 18 au mercredi 20 août 2025, se dérouleront les diverses élections, dont celles du bureau central et du nouveau président de la FJKM.