Madagascar: Présidence de la FKJM - Course à la succession du pasteur Irako Andriamahazosoa Ammi

16 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra R.

Le XXème grand synode de l'église FJKM a débuté à Tolagnaro le 13 août 2025 pour prendre fin le 20 août, et au cours duquel sera connu le nom du successeur du Révérend Dr Irako Andriamahazosoa Ammi à la tête de l'église protestante réformée, pour un nouveau mandat de quatre ans.

541 participants sont présents depuis le début de la semaine au vingtième grand synode de l'église FJKM. Ce grand rendez-vous quadriennal représentant l'organe suprême qui décide de l'orientation et de l'ensemble des activités de la FJKM pour les quatre années à venir, se terminera par l'élection du nouveau président de la FJKM et des autres membres du bureau central de l'église. Pour rappel, le président sortant, sur le départ à la retraite après deux mandats successifs, n'assurera ainsi plus sa propre succession..

Le premier jour du grand synode, le 13 août dans l'après-midi, s'est tenue l'élection du bureau du grand synode, chargé de gérer et de mener jusqu'à son terme l'ensemble des éléments et activités inscrits à l'ordre du jour durant les huit jours que durera le grand synode. Au deuxième jour, les conférences et communications orales sur divers sujets impliquant la FJKM ont meublé la première demi-journée.

Les sujets tels l'identité de la FJKM, ou encore l'église face aux défis de la protection de la biodiversité, y ont été abordés, témoignant de la participation active de l'église aux grands défis aussi bien au sein de l'église qu'au niveau de la société.

S'ensuivit - après le rapport détaillé des réalisations durant le mandat 2021-2025, présenté par le président sortant de la FJKM - le début des travaux des six commissions du grand synode, qui se pencheront pendant près de trois jours sur la mission première de la FJKM ainsi que sur les grands axes stratégiques de l'église, incluant l'évangélisation, l'éducation, ou encore la participation à la vie nationale. Durant les trois derniers jours, du lundi 18 au mercredi 20 août 2025, se dérouleront les diverses élections, dont celles du bureau central et du nouveau président de la FJKM.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.